Njegovi video uraci su hit u Splitu i Dalmaciji i pregledava ih na stotine tisuća ljudi. I vi ste ih pogledali

Koordinacija je specijalizirana emisija o građevinarstvu koja uz svoja prepoznatljiva lica dobiva i pojačanje s juga Hrvatske. Jedno od njih je i Matej Sunara kojeg smo odlučili pobliže upoznati i predstaviti našim čitateljima.

Matej, Dalmatinac, Hajdukovac, ljubitelj dobrih priča, što nam još možeš reći o sebi?

Ljubitelj dobrih priča me dobro opisuje. Uvijek se ekipa iz Božanstvene komedije smije kako se priče lijepe za mene. Da nas osmorica iz ekipe šetamo ulicom, nema sumnje da bi galeb baš mene počastio „donošenjem sreće“ kako to zovu. Ali uvjerljivo dvije najljepše životne priče su mi te što sam suprug i otac dvoje male djece Zorke i Bepa. Završio sam fakultet Društvenih komunikacija na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu. Cijeli život me zanimalo televizijsko novinarstvo i već 8 godina lagano plovim tim vodama. Životni me put, Bogu hvala, nije odveo u smjeru informativnog novinarstva, već više u smjeru sporovoznih lijepih priča za koje imam dovoljno vremena da ih obradim i lijepo prezentiram. Dosad sam to radio kroz satiričnu emisiju Božanstvena komedija, kroz brojne formate kultnih emisija Roberta Knjaza, kroz dokumentarne filmove, reportaže u vrijeme dok sam radio na Laudato TV-u, studentske priče dok sam radio za Studentski centar Split, a odnedavno i kroz rad za HNK Hajduk i Koordinaciju.

Ti si pojačanje Koordinacije s juga. Kakve priče nam pripremaš i što možemo očekivati od rubrike Miljokaz?

Istinski sam zaljubljenik u Dalmaciju i sve što ima veze s Dalmacijom i mojim Splitom. Imao sam sreću što sam odrastao uz svoju tetu Nadu Šurjak, legendarnu novinarku HTV-a, koja je 20 godina stvarala emisiju More. Gledao sam je kako radi, ponekad i otišao s njom na teren i tu su mi se svidjele takve priče, priče o malim ljudima ribarima, maslinarima, težacima, priče o baštini, prirodi, priče o svemu lijepome u Dalmaciji, bez senzacije i crnila. To su priče o onome što je lijepo, a danas je privilegija u svijetu novinarstva pričati samo lijepe priče. U moru afera, senzacija i društvenih mreža nestalo je vremena za lijepo. Miljokaz je moja rubrika u Koordinaciji i ja ću se truditi da bude lijepa i pozitivna. Koordinacija je specijalizirana emisija o građevinarstvu u kojoj će gledatelji saznati brojne stručne informacije o određenoj temi, a Miljokaz će se pobrinuti da uvijek vide nešto lijepo iz svijeta građevinarstva u Hrvatskoj i da se nasmiju. Što je mojoj teti bilo More, meni će biti Miljokaz. Samo nećemo biti strogo vezani za Dalmaciju. Ići ćemo po cijeloj Hrvatskoj i tražiti ono lijepo iz svijeta građevinarstva. Nisam neki obožavatelj planina jer su mi mnogo draži hladovina i obala od sunca i uzbrdice, ali Miljokaz me već odveo na Velebit gdje smo snimili jednu priču. Miljokaz će vam pokazati kako izgleda gradnja suhozida u Starogradskom polju na otoku Hvaru, koji su na popisu UNESCO svjetske baštine. Saznat ćemo kako se gradi jedna bunja, koje tajene skriva vojna baza Željava u Lici, kako izgleda prava mediteranska kuća, što se uči u jedinoj specijaliziranoj klesarskoj školi u svijetu smještenoj u Pučišćima, koja je razlika konobe i kleti, po čemu su Hektorovićev Tvrdalj, Kudin most i svjetionik Veli Rat na Dugom otoku jedinstveni u svijetu i još mnogo toga. Svijet građevinarstva je neiscrpno vrelo tema. U splitskom timu je i snimatelj Jakov Matić, moj prijatelj i najbolji snimatelj s kojim sam radio. Ima vrhunski osjećaj za kadar i tom lijepom koje ja tražim doda i onu umjetničku crtu. I za razliku od mene voli planine.

Koliko te građevinski sektor zanimao prije nego si postao dio Koordinacije?

Moje najveće građevinsko iskustvo do Koordinacije je bilo kupljenje šuta u vreće dok mi majstori rade u stanu. Otkako sam renovirao stan odlučio sam da mi je životna misija saznati odgovoror na glavno majstorsko pitanje: „Tko ti je ovo radio?“. Tri mjeseca pripremamo teme za Miljokaze i otada sam svladao baratanje bušilicom tako da sam bušim slike u zid i pričvršćujem zidne ormare. Uskoro ću se odvažiti i na bojanje zidova i zamjenu silikona u kadi. Imajte me u molitvama.

Po čemu se rubrika Miljokaz u sklopu Koordinacije razlikuje od drugih emisija na kojima si do sada radio?

Skečevi i razgovori s malim ljudima su mi obilježili prvih 8 novinarskih godina. Te dvije stavke smo začinili prašinom i betonom i eto Miljokaza.

Kako je bilo s Cashom na Benkovačkom sajmu?

Raduje me što mi je i prijatelj i kolega iz Božanstvene komedije s nama u ekipi Koordinacije. I njegova je rubrika ležerna i siguran sam da će u isto vrijeme i nasmijati i educirati gledatelje, jer nije Ante samo komičar iz satirične emisije, on je i profesionalni keramičar i prikucani reper. Mogu slobodno reći da je Ante najbolja osoba koju sam upoznao u zadnjih 10 godina. Ne smijem napisati više da mi se žena ne uvrijedi. Toliko pozitivan i dobar da je nemoguće biti loše volje i njegovom društvu i gušt je raditi s njime. Često se svađamo zbog baluna, ali tko se tuče taj se voli. Zajedno smo snimili priču na Benkovačkom sajmu za potrebe Koordinacije. Kupovali smo građevinski alat i razgovarali s ljudima. Šteta što naše dvije rubrike zajedno imaju samo 8 minuta. U Benkovcu smo snimili dva sata čistog blaga i taj je sajam naša nacionalna baština. Moj je savjet svima koji se osjećaju potišteno i loše da desetog u mjesecu sjednu u automobil i odvezu se do Benkovca. Garantiram promjenu raspoloženja, puno smijeha i lijepu uspomenu.

Zašto bi svatko trebao gledati Koordinaciju ove sezone na HRTu i 24sata?

Po meni je Koordinacija budućnost obrazovanja. Ona na jedan lijep, sažet i kreativan način priča ozbiljne i stručne priče. Na taj ćemo način pričanja puno jednostavnije usvojiti gradivo i zapamtiti neke stvari. Vjerujem da bi svaki učenik potpisao ovakav način učenja.

Koordinaciju i rubriku Miljokaz Mateja Sunara pratite svake srijede na Drugom programu HTV-a. Kompletan sadržaj možete pratiti na YouTube kanalu te na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn i Tik Tok.