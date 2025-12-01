Close Menu

Tko piše najbolju neobjavljenu pjesmu? Solin otkriva pobjednicu natječaja, evo detalja

Prigodom predstavljanja zbornika bit će dodijeljene i nagrade najčitateljima Dječjeg i omladinskog odjela te Odjela za odrasle Gradske knjižnice Solin

Gradska knjižnica Solin poziva na predstavljanje zbornika 9. Natječaja za najbolju neobjavljenu pjesmu pod nazivom „Sreća je sol“. Zbornik nosi ime prema pobjedničkoj pjesmi autorice Snježane Vračar Mihelač, a predstavljanje će se održati u četvrtak, 4. prosinca, u Teatrinu GK Solin, s početkom u 19 sati.

Zbornik će predstaviti članovi prosudbenog povjerenstva: Irena Delonga Nešić, Anđelka Korčulanić i Zdravko Milišić, a u glazbenom dijelu programa nastupit će sopranistica Jelena Buble, uz klavirsku pratnju Antonija Dragojevića, te Pina Budišin, polaznica Škole pjevanja Personare.

Na Natječaj se prijavilo 272 autora s ukupno 645 pjesama. Povjerenstvo je odabralo pjesme koje su nagrađene prvom, drugom i trećom nagradom, tri pjesme je pohvalilo te ih je još 50 uvrstilo u Zbornik. Uz već spomenutu pobjedničku, drugu je nagradu osvojila pjesma „Između dvije stijene (more i ja)“ Irene Kalan, a treću „Niko me više ne smije taknuti“ Vladane Perlić. Pohvaljene su pjesme „Otočki blues 1.“ Tomislava Ribića, „Sve što si dotakla“ Ivice Šušića i „Scherzo“ Zrinka Šimunića.

Zbornik će se moći nabaviti na samom predstavljanju, a nakon toga i u web-knjižari Redak (Magistrala Solin 61 h, Split). Svi autori čije su pjesme objavljene u zborniku dobit će po jedan besplatan primjerak na kućnu adresu.

Prigodom predstavljanja zbornika bit će dodijeljene i nagrade najčitateljima Dječjeg i omladinskog odjela te Odjela za odrasle Gradske knjižnice Solin.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0