TKO KAŽE DA JOŠ NEMA DOBROTE? Ovaj događaj iz Splita vraća vjeru u ljude. Splićanka: "Sinoć sam našla ovaj papirić ispod brisača. Zovem čovika..."

Nekada je bilo uobičajeno da ljudi kada nađu tuđi novčanik - vrate ga, kada udare parkirano auto dok nitko ne vidi - nađu vlasnika,... No, danas je to postalo rijetkost, i svaki put iznova se iznenadimo kada se javi pošteni nalaznik novčanika ili pak pošteni sudionik u prometu.

Tako se jedna žena pohvalila činjenicom da joj je čovjek ostavio poruku jer je mislio da joj je udario auto na splitskom području.

"Evo samo da pohvalim i dam primjer svima nama ostalima... Sinoć sam našla ovaj papirić ispod brisača. Zovem čovika, broj je točan. Kaže da me on udario, njemu nema ništa na autu, a vidi kod mene friževe i ne zna je li koji on uzrokovao. Kažem da nije da su svi friževi tu od prije i zahvalim na poštenju. Živio čovik", napisala je žena.

"Ja sam više taknuta u srce nego u auto", "Pošteni VS Poštena", "A možda on zna da vozi žensko pa je htio saznat broj", "Svaka Čast pohvalno od Vas i od čovjekaa… našlo se 2 razumnih Ljudi…. ZA POHVALI…. Rijetkost u zadnje Vrijeme" - samo su neki od komentara.