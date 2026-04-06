Tko je partner Lane Jurčević?

Pjevačica Lana Jurčević rodila je drugo dijete. Ona i partner Filip na sam su Uskrs dobili djevojčicu kojoj su dali ime Meli.

Sretnu vijest Lana je podijelila na društvenim mrežama uz fotografije iz rodilišta, otkrivši i detalje poroda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs”, napisala je, dodavši da je djevojčica rođena u 23:11, teška 3940 grama i duga 52 centimetra.

Ubrzo su joj u komentarima počele pristizati brojne čestitke obožavatelja, koji su joj poželjeli i brz oporavak.

Lana i Filip već imaju kćerkicu Maylu Lily, rođenu 2023. godine.

Dugogodišnja veza i obiteljski život

Par je zajedno gotovo devet godina. U početku su svoju vezu držali podalje od javnosti, dok danas povremeno dijele zajedničke trenutke.

Uoči poroda Lana je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu u kojoj je iskreno progovorila o odnosu i izazovima koje donosi roditeljstvo.

Istaknula je kako njihov odnos nije savršen, ali da unatoč svemu ostaju tim.

Partner i poslovni suradnik

Osim što joj je životni partner, Filip je i njezin poslovni suradnik. Od 2018. godine vodi njezinu tvrtku i zadužen je za financije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Jurcevic (@lalana)