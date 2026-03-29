Tko je od vas uplatio 1 euro i dobio više od 229 tisuća?

U večerašnjem izvlačenju 26. kola igre Loto 6 izvučeni su brojevi 9, 16, 24, 36, 39, 44 i dopunski broj 17, koji su nekome u Slatini donijeli dobitak 6 u iznosu od 229.875,04 eura. Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Vladimira Nazora 56, Slatina.

Uplatio 1 euro

Sretni dobitnik odigrao je listić od četiri kombinacije i za uplatu od 1,00 euro osvojio dobitak u iznosu od 229.875,04 eura. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 6 je u četvrtak, 2. 4. 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 150.000,00 eura.

