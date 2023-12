TKO JE LUKA VEIĆ POBJEDNIK MASTERCHEFA? Mladić očarao žiri i publiku svojim kulinarskim umijećem, a u slobodno vrijeme pleše folklor

Luka Veić pobjednik je ove sezone Masterchefa.

"Biti u finalu je čast, kada to gledaš na televiziji ježiš se i navijaš za svoga favorita, a sada se ja nalazim u toj ulozi finalista i dat ću zadnje atome svoje snage da ispunim svoj cilj", govorio je Luka Veić iz 'MasterChefa' uoči finalnog kuhanja. Upravo to je i učinio i pobijedio u ovogodišnjoj sezoni showa piše Story.hr.

Iako ima samo 19 godina, očarao je žiri, ali i publiku svojim kulinarskim umijećem. Dolazi iz sela Neorića u zaleđu Splita, a od samog početka bio je veliki favorit za pobjedu.

Dolazak do finala nije očekivao, kaže, ali je vjerovao u to. Uz Luku se za titulu najboljeg amaterskog kuhara borila i Sarah Mikulec, a pobjeda joj je izmakla za dlaku. Bili su izjednačeni do deserta, koji je presudio u Lukinu korist. Osvojio je prestižnu titulu, ali i nagradu od 30.000 eura.

"Toliko sam sretan jer imam osobu pored sebe koja je uz mene od početka i koja je uvijek bila tu kada treba i Saru ne bih mijenjao ni za što. Možda smo i Sarah i ja očekivali još neke ljude u finalu, ali mi ćemo dati sve od sebe da ostanemo dostojni do kraja", govorio je Luka uoči finala piše Story.hr.

Inače, Lukina mama je bila kuharica, a djed mu je bio veliki gurman. Želja mu je bila sinu ostaviti mesinicu i da s Lukom i njegovom mamom otvori obiteljski restoran. Djed je preminuo prije nego što su uspjeli realizirati tu ideju.

Veliki utjecaj na Lukino kuhanje ima i ujna koja obožava kuhati i s njom najčešće razmjenjuje recepte, kuhinjske aparate i ideje. U kuhinji ga zanimaju tehnike i moderno dekoriranje, a u slobodno vrijeme Luka pleše folklor u Muću.