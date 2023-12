Tko je lijepa Sinjanka u dresu Crne Gore? "Nitko me nije zvao iz HRS-a. Imala sam želju vratiti se"

Najbolja igračica utakmice Hrvatske i Crne Gore, u kojoj su naše rukometašice slavile rezultatom 26:25 i napravile ogroman korak prema čevrtfinalu svjetskog prvenstva, bila je Matea Pletikosić, reprezentativka Crne Gore.

Ona je postigla tri pogotka i odigrala sjajnu rolu u obrani i organizaciji igre svoje ekipe, pa je unatoč porazu ponijela spomenutu nagradu, piše Gol.hr.

Bila najbolja kadetkinja Hrvatske, no sad je u drugom dresu

Ova 25-godišnjakinja rodila se u Sinju te je nastupala za Hrvatsku sve do kadetskog uzrasta. 2015. godine, na Europskom prvenstvu za kadetkinje, proglašena je najboljom srednjom vanjskom. No to joj je ujedno bilo posljednje predstavljanje hrvatske reprezentacije.

Nedugo nakon spomenutog prvenstva otišla je Budućnost iz Podgorice, klub koji je po financijskim i organizacijskim uvjetima nešto iznad svih hrvatskih te se tamo nastavila razvijati.

Za seniorski sastav reprezentacije nikad nije zaigrala. Kad je trebala dobiti poziv, ozbiljnije se ozlijedila, a onda nakon povratka na teren nije bila spremna zaigrati i zahvalila se tim putem na pozivu.

Smatra da ju je HRS odbacio

Ona smatra kako je tada došlo do nesporazuma te da nikad nije rekla kako nema namjeru nastupati za Hrvatsku u budućnosti.

Izjavila je da su joj iz HRS-a zahtijevali da da intervju u kojem će reći da ponovno želi igrati za Hrvatsku, što je napravila, ali poziv nije došao. Crnu Goru prvi put je odbila, ali je 2020., nakon konzultacije s obitelji i prijateljima, prihvatila.

"Nitko me nije zvao iz Hrvatskog rukometnog saveza. Imala sam želju vratiti se, igrati u Budućnosti, ali nisu htjeli uvrstiti me na popis. Odlučila sam da je za moju budućnost bolje da prihvatim poziv Crne Gore jer se ovdje osjećam kao kod kuće", rekla je Matea.

Glavni su joj cilj Olimpijske igre

Za medije je tada izjavila da za Crnu Goru nikad neće igrati sa žarom kao za Hrvatsku, ali da je odabrala prihvatiti njihov poziv jer želi igrati na Olimpijskim igrama.

Šanse za to joj postoje čak i ako ih današnji poraz od Hrvatske eliminira iz četvrtfinala ovog natjecanja.

Kao brončane na prošlom europskom prvenstvu, Crnogorke bi trebale nastupiti na jednom od kvalifikacijskih turnira.