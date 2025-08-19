Tko je čovjek koji je vratio nogomet u Zagoru?

Nogometni klub Prugovo osnovan je 1980. godine i bez obzira na teška vremena i pauzu od 1990. - 2010. važan je dio društvenog i sportskog života u istoimenom mjestu, ali i čitavoj Zagori. Osnovan s idejom da okupi mlade generacije i pruži im priliku za sportski razvoj, klub je kroz godine postao mjesto druženja i ponosa lokalne zajednice. 2021. godinu doživljavaju kao novu eru i prekretnicu, a uz seniorsku momčad, posebnu pažnju posvećuju radu s djecom i mladima, njegujući ljubav prema nogometu i vrijednostima koje sport nosi: fair playu, disciplini i timskom duhu.

O aktualnom stanju u klubu, planovima za budućnost i izazovima s kojima se suočavaju, razgovarali smo s predsjednikom NK Prugovo, Matkom Sarićem.

O predsjedniku i vodstvu

Što je bio vaš osobni motiv da preuzmete vođenje NK Prugovo i što vas i danas najviše drži u ovom poslu?

- Preuzeo sam vođenje NK Prugovo iz čiste ljubavi prema mome mjestu Prugovu, nogometu kao i samom klubu za kojeg sam imao čast i nastupati u mlađim danima. Još kao dijete imao sam prilike vidjeti koliko klub znači ljudima i koliko emocija donosi kad se igra za Prugovo. Upravo to je bio moj najveći motiv, dati svoj doprinos i raditi kako bi najprije ponovo revitalizirali klub, stvorili uvjete a potom i klub u kojem će svako dijete imati priliku razvijati svoj talent, a svaki navijač ponosno nositi klupske boje. Danas me i dalje pokreće ista energija - vidjeti zadovoljna lica i osjećaj zajedništva koji se rijetko gdje može pronaći.

Kojim biste riječima opisali svoju filozofiju vođenja kluba i odnosa s igračima, trenerima i roditeljima?

- Vjerujem u liderstvo primjerom - poštenje, otvorena komunikacija i maksimalna predanost. Igrači moraju znati da klub stoji iza njih, treneri da imaju punu podršku, a roditelji da njihova djeca rastu u sigurnom i poticajnom okruženju.

Koje ste tri odluke u vašem mandatu bile najutjecajnije za klub i zašto baš te?

- Prva odluka - jasna odrednica da klub mora biti razvojan i za igrače kao i za trenere. Po meni to je jako važno da imamo jasan identitet. Druga odluka je ulaganje u infrastrukturu, kad sam krenuo 2014 godine nismo imali doslovno ništa. Danas imamo jedno od najkvalitetnijih igrališta u Dalmaciji, imamo reflektore , montažne tribine, dva kombija koja voze djecu s treninga na trening, jedan smo od rijetkih klubova koji djeci omogućavaju gratis opremu, i liječničke preglede, djeci koja su slabijeg imovinskog stanja pomažemo na način da im mi platimo odlaske na turnire ili ih oslobodimo članarine.

Moram naglasiti da imamo veliku podršku Općine Klis, i načelnika Jakova Vetme, bez njihove pomoći teško bi bilo ovo sve napraviti.

Jedan ovakav projekt ne može bez pomoći sponzora, ja imam sreću što uz klub stoji par ljudi koji su vrhunski poduzetnici a uz to su i vrhunski obrazovani ljudi i uz njih i ja puno mogu naučiti.

Treća - otvorenost prema zajednici i medijima, jer NK Prugovo danas prepoznatljiv i u širem medijskom prostoru. Trudimo se biti i važan dio zajednice i pomoći kroz razne oblike humanitarnog djelovanja.

Što danas radite drugačije nego u prvim godinama predsjedničkog mandata?

- Danas više razmišljam strateški. Naučio sam da je ključ dugoročan plan i tim ljudi koji vjeruje u istu viziju. Imam odličnu ekipu najbližih suradnika, koji puno rade za klub i bez njih bi teško bilo sve popratiti. Rezultat je klub koji raste iz sezone u sezonu na svim razinama

Identitet i vizija kluba

U čemu je, po vama, posebnost NK Prugovo u odnosu na druge klubove iste lige?

- Naš najveći kapital su ljudi - od najmlađeg člana do najstarijeg navijača. NK Prugovo je klub s dušom, klub u kojem se poštuje tradicija, ali se hrabro ide naprijed. Malo koji klub može reći da istovremeno razvija mlade i gradi infrastrukturu. Ne smijemo zaboraviti istaknuti da jedan ovakav projekt obogaćuje život žitelja naše Zagore. Ja volim reći da smo mali klub velikog srca

Koje vrijednosti želite da navijači i djeca prvo osjete kad dođu na igralište u Prugovu?

- Želim da osjete ponos, energiju i zajedništvo. Da znaju da su ovdje dio velike nogometne obitelji koja diše kao jedno.

Ako biste morali postaviti jedan mjerljiv cilj do kraja sljedeće sezone, koji bi to bio i kako ga planirate dostići?

- Naš cilj je da NK Prugovo postane referentna točka za razvoj mladih igrača u zagori. Mjerit ćemo to povećanjem broja upisane djece i boljim rezultatima u sezoni. Oslonit ćemo se i dalje na promociju kluba, školu nogometa, još kvalitetnije unutarnje procese jer tu imamo puno mjesta za napredak.

Omladinski pogon i škola nogometa

Kako izgleda tipičan razvojni put djeteta u vašoj školi nogometa, od upisa do prvih službenih utakmica?

- U našoj školi nogometa svako dijete prolazi put od igre i zabave, preko usvajanja tehničkih i taktičkih vještina, razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, do službenih utakmica gdje uče natjecateljski duh i fair play. Kod nas nije bitno samo pobijediti, nego postati bolji čovjek i igrač.

Što roditelji najviše cijene u vašem programu i gdje vidite prostor za dodatno unaprjeđenje?

- Vjerujem da cijene naš trud i količinu posla kojeg radimo, što smo organizirani, što je sigurnost djece uvijek prioritet. Prostor za napredak vidim u dodatnim edukacijama, kampovima i još većem uključivanju roditelja u klupske aktivnosti.

Planirate li širenje ženskih selekcija i kako potičete djevojčice da se uključe?

- Apsolutno! Neki su mi se smijali kad sam krenuo s projektom ženskog nogometa u Prugovu, a mi već tri sezone igramo ligu pionirki HNS, imamo trenutno oko 30 cura, i jako sam ponosan na njih, a cilj je da se poveća broj djevojčica koje vole nogomet. Organiziramo probne treninge, surađujemo sa školama i pokazujemo da je nogomet jednako sport za djevojčice kao i za dječake.

Kako rješavate logistiku prijevoza, liječničke preglede i komunikaciju s roditeljima tijekom sezone?

- Sve je podređeno dobrobiti djece - imamo organiziran sustav prijevoza sa dva kombija, unaprijed planirane liječničke preglede i brzu komunikaciju putem digitalnih kanala.

Na koje turnire i natjecanja se volite najviše prijavljivati i zašto?

- Volimo turnire gdje se spaja sportska kvaliteta i dobra atmosfera. Imamo dosta klubova prijatelja i otiđemo na njihove turnire. Na takvim događajima djeca dobiju priliku igrati protiv najboljih, a klub dobiva dodatnu promociju. U lipnju smo vodili djecu na međunarodni turnir u Crnoj Gori gdje smo se vratili s tri medalje za osvojena treća mjesta u tri kategorije, i imali smo najbolju golmanicu turnira.

S velikim ponosom želim istaknuti da NK Prugovo organizira dva svoja turnira godišnje, i to za blagdana Sv. Ante zaštitnika mjesta Prugova kroz mjesec lipanj, te u mjesecu studenom kad obilježavamo dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Struka, teren i infrastruktura

Što vam je sljedeći infrastrukturni prioritet na igralištu: rasvjeta, tribina, svlačionice ili nešto četvrto?

- Pa nakon desetak godina rada na infrastrukturi došli smo do samog kraja, kao što sam već naveo puno toga smo već napravili i upravo dok sad razgovaramo završili smo projekt dovođenja vode na igralište, tako da ćemo ga odsada moći povremeno i zalijevati iako je umjetna trava na njemu. Ono što nas još čeka to je postavljanje poligona tehnike kako bi još više poboljšali uvjete za rad i napredak djece. Te nabavka još dva tipska kontejnera jedan kancelarijski , a drugi skladišni.

Kako birate trenere u mlađim kategorijama i koje kompetencije su vam presudne?

- Tražimo trenere koji su i pedagozi i motivatori. Stručna licenca je važna, ali još važnija je strast prema radu s djecom i sposobnost da budu uzor.

Na koji način kvalitetan teren i oprema mijenjaju kulturu treninga i rezultate?

- Kada imate teren na kojem se može igrati u svim uvjetima i modernu opremu, igrači dolaze motiviraniji, treneri rade kvalitetnije, a rezultati se vide vrlo brzo. To mijenja mentalitet cijelog kluba.

Završna poruka predsjednika

- NK Prugovo nije samo klub - to je obitelj, ponos našeg mjesta i mjesto gdje se stvaraju budući šampioni. Pozivam sve navijače, roditelje, bivše igrače i prijatelje sporta da nam se pridruže, dođu na utakmice, podrže našu djecu i budu dio naše priče. Zajedno možemo izgraditi klub koji će biti primjer u sportu i zajednici, i koji će sutra ostaviti još jače temelje za nove generacije. NK Prugovo raste - rastite s nama!