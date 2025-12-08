Tko je anonimni nalaznik? Naša čitateljica traži osobu koja joj je vratila novčanik

Čitateljica nam se obratila s lijepom životnom pričom koja je uljepšala njezin dan i, kako kaže, vratila joj vjeru u ljude. Na parkiralištu kod bolnice Biokovka u Makarskoj jutros je doživjela ugodno iznenađenje.

„Izlazeći iz automobila slučajno sam ispustila novčanik. Po povratku sam ga pronašla ostavljenog uz auto – sve je bilo netaknuto: novac, dokumenti, kartice… Pretpostavljam da je osoba pomoću prometne dozvole zaključila kojem vozilu pripada“, ispričala nam je.

Kaže da je ostala u pozitivnom šoku i želi javno zahvaliti nepoznatom nalazniku.

„U vremenu kada su prijevare i krađe gotovo svakodnevica, ovakav čin bez ikakve protuusluge prava je rijetkost. Ovaj događaj uljepšao mi je Advent i podsjetio da oko nas i dalje postoje pošteni i dobri ljudi.“

Dodaje kako pošteni nalaznik zasigurno zna o kojem se automobilu radi, približan iznos novca u novčaniku i mjesto gdje ga je ostavio.

„Voljela bih mu se zahvaliti osobno. Ako pročita ovu poruku, znat će da je riječ o njemu“, poručila je čitateljica.