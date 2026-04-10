Tko ima poseban status na cestama? Dešifrirajte plave registarske pločice

Na cestama posebni interes uvijek izazivaju vozila s diplomatskim tablicama. Znate li što znače pojedine oznake na njima i tko se vozi u tom automobilu?

Registarske pločice koje su plave boje, one su za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog, a otisnute brojke i slova su žute boje. Sadrže brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila, piše Revija HAK.

Iz brojki i slova može se saznati više o statusu osoba koje su u njima pa tako slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:

A – za vozila diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status

C – za vozila konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status

M – za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status.

Za vozila oznake A i C uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom:

Za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije – pločica sa slovima CMD

Za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom – pločica sa slovima CD

Za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima CC.