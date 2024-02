TKO ĆE ODGOVARATI ŠTO SE OVO DOPUŠTA? Ponovno srušen dio povijesnog mosta na Korešnici. Iako ne smiju, kamioni ga stalno prelaze i nitko ih ne kažnjava

Teretna vozila iznad 5.5 tona ne smiju prelaziti preko povijesnog mosta u Rakitama, na ulazu u Korešnicu. No, unatoč znaku zabrane, "grdosije" možemo tamo vidjeti gotovo svakodnevno. Vozači kamiona često umjesto kroz centar Žrnovnice, biraju upravo ovaj put.

Neprestano se upozoravalo, i još uvijek se upozorava, na ponašanje vozača kojima se očito ne da ići nešto dužim putem nego uporno skraćuju sebi put birajući ovaj most. Lokalno stanovništvo bilo je u strahu da će se most urušiti, a to se i dogodilo u veljači 2020. godine kada je vozač radnog stroja udario u most i napustio mjesto nesreće. Policija je naknadno utvrdila njegov identitet.

Sanacija 2020. godine

Sanacija mosta odrađena je u lipnju 2020. godine, a prema elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova sanacije mosta na rijeci Žrnovnici, promet je potpuno bio zatvoren na mostu i preusmjeren na alternativne pravce i prometnice.

Unatoč svemu tome i dan danas svjedočimo istim scenama. Vozači tegljača bez pardona idu preko mosta. I što se dogodilo? Pogađate - most je opet oštećen. Čini se da je netko dobro "zakačio" kamene blokove na mostu. Stanovnici Žrnovnice jutros su imali što vidjeti.

Pogledajte i sami kako to izgleda.

Povijesni most dao je sagraditi Alfons Pavić, potomak Poljičana koji je u doba Austro-Ugarske monarhije gotovo punih 20 godina, od 1883. pa sve do 1903. službovao u Zadru u svojstvu carskog kraljevskog potpredsjednika Dalmatinskog namjesništva.

Sagrađen početkom 20. stoljeća

Za one koji ne znaju, Pavić je jedan od najvećih dobrotvora Poljica, čovjek čijom je zaslugom probijena cesta od Strožanca do Blata na Cetini, odnosno Podgrađa, te put od Omiša do Gata, a proširen bijaše i konjski put od Gata preko Rašeljke do Gornjeg Doca, te sagrađeni mostovi preko Cetine u Omišu, u Podgrađu, u Srijanima u Blatu na Cetini, te potonji preko rijeke Žrnovnice.

Most je sagrađen početkom 20. stoljeća i napravljen je da može izdržati konjske zaprege, ali nikako ne šlepere teške 25 tona s još puno tona tereta. Upravo zato i postoji znak zabrane prelaska vozila preko ovog mosta čija težina prelazi 5.5 tona. No, to ne priječi brojna teretna vozila da prelaze preko ovog vrijednog, ali nejakog mosta. Već smo svjedočili oštećenju povijesne baštine od strane teretnog vozila, a popravak su platili - porezni obveznici.

Lokalno stanovništvo već desetljećima upozorava na ovaj problem. Ne samo da preteška teretna vozila prelaze usprkos znaku zabrane, već i stvaraju gužvu. Primjerice, kada se na uskoi cesti od mosta do centra Korešnice nađu i teretno vozilo i autobus Prometa, kojemu je prometovanje mostom iznimno dozvoljeno, nastaje prometni čep. Vozači se tada nađu na sto muka - kako se mimoići. Roditelji djece koja tu svakodnevno prolaze također su u strahu jer ta cesta - nema nogostup.