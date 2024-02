TJEDNA PROGNOZA Veljača je zasad podbacila po pitanju zime. Što donosi njen nastavak?

U dane vikenda na vremenske prilike dominantno je utjecala sredozemna ciklona koja se s područja Italije i Jadrana postupno centrom premjestila dalje na jugoistok. Uz jugo i toplinu, donijela je kiša, a u velikom dijelu Dalmatinske zagore palo je preko 50 litara po metru kvadratnome.

Utjecaj ciklone osjećat će se još samo u ponedjeljka, a onda stiže stabilizacija vremena.

Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno uz slabu kišu. Iznad 1500 metara može biti malo snijega. Veća mogućnost kiše je na moru. Na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji zapuhat će umjerena do jaka bura, južnije još u početku levant i jugo, ali će do kraja dana okrenuti većinom na slabu buru. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 5 do 12°C, najviše dnevne od 11 do 16°C.

Djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i suho bit će u utorak. Puhat će umjerena, na krajnjem sjeveru Dalmacije i jaka bura s olujnim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 3 do 12°C, najviše dnevne od 11 do 16°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u srijedu i četvrtak. Puhat će slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature bit će u padu pa će u Dalmatinskoj zagori mjestimice biti slabog zraka. Danju ugodno, većinom od 12 do 17°C.

Pretežno sunčano uz slab vjetar bit će tijekom petka. Jutro neznatno toplije, najviše dnevne temperature bez veće promjene u odnosu na prethodne dane.

U subotu će ponovno biti oblačnije. Prognostički modeli se još ne slažu oko scenarija za kraj tjedna. Ipak, iako će biti umjereno do znatno oblačno, veći dio dana mogao biti suh, a krajem dana postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar će biti slab, najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.