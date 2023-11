TJEDNA PROGNOZA PUNA IZNENAĐENJA Dva najnestabilnija dana bit će srijeda i petak, za vikend je slab mraz moguć čak i u unutrašnjosti otoka

Tjedan za nama donio je veliku i za mnoge dugo očekivanu temperaturni prekretnicu. Nakon niza tjedana u kojima su temperature zraka bile daleko iznad normale za dio godine, zadnja dva dana nastupilo je izraženo zahlađenje koje je donijelo prvi planinski snijeg, prvo ozbiljnije korištenje tople obuće i odjeće kao, a mnogima i zakašnjeli početak sezone grijanja.

U novom tjednu će ponovno biti svega - od sunca do kiše, od toplih do hladnih dana, od tihih do vjetrovitih dana.

Čini se da će najnestabilnije biti u srijedu čije će jutro vjerojatno biti najtopliji dio ovog tjedna zbog pritjecanja topline s juga Sredozemlja, a ispred nove ciklone. Najhladnije bi moglo biti u dane vikenda kada će noćne temperature biti još malo niže nego zadnja dva dana i kada će prolazno zapuhati bura i tramontana.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i suho vrijeme. Puhat će slab vjetar promjenjivih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 2 do 6°C, uz obalu i na otocima od 7 do 12°C. Najviše dnevne temperature od 13 do 18°C.

Utorak ponovno donosi više oblaka, ali će se zadržati suho. Zapuhat će umjereni do pojačano jugo, navečer će na moru dodatno ojačati. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 4 do 8C, uz obalu i na otocima od 8 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme. Prvi dio dana bit će oblačan, a kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će sjevernu i srednju Dalmaciju tijekom jutra, a južnu tijekom popodneva. Popodne na sjeveru Dalmacije prestanak oborine i razvedravanje, širit će se prema jugu u drugom dijelu dana. U početku će puhati umjereno do pojačano jugo, a prolaskom fronte vjetar će okrenuti na prolazno umjerenu do jaku buru i tramontanu, mogući su olujni udari. Vjetar će potom naglo slabiti prema večeri. Jutro će biti najtopliji dio dana i tjedna, temperature će na moru ponegdje biti do 20°C. Prolaskom fronte će zahladiti, najviše u Zagori.

Četvrtak će biti pretežno sunčan. Veći dio dana vjetar će biti slab, navečer će zapuhati slabo do umjereno jugo. Jutro hladno, u nekim kotlinama Zagori je moguć mraz. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C.

Petak ponovno donosi više oblaka, pa će povremeno biti kiše, pljuskova i grmljavine, a iznad 1500 metara ponovno je moguće malo snijega. Ujutro će puhati umjereno do pojačano jugo, danju će okrenuti na umjerenu tramontanu, podno Velebita i jaku buru. Najviše dnevne temperature većinom od 12 do 17°C, u drugom dijelu dana postupno hladnije.

Prema aktualnim prognostičkim materijalima, dani vikenda će biti pretežno sunčani, suhi i prohladni. U subotu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, oslabit će i prestati tijekom nedjelje. Jutarnje i noćne temperature zraka u zamjetnom padu, osobito u nedjelju kada će mraza biti diljem Dalmatinske zagore, ali i ponegdje u unutrašnjosti otoka. Danju ugodno, većinom od 12 do 17°C.