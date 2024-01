TJEDNA PROGNOZA Ništa od prave zime ni na prijelazu u veljaču: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana

Vikend za nama donio je stabilno vrijeme uz buru koja nije bilo osobito jaka, a tek je u nedjelju donijela nešto niže temperature zraka u odnosu na prethodne dane. Pri tome je temperatura zraka najniža bila u planinama. Tako je jučer na najvišem vrhu Hrvatske, Sinjalu, bilo blizu -10, a uz snažnu buru osjet je padao i ispod -20°C.

Vremenskim prilikama u cijelom novom tjednu dominirat će vrlo stabilna i prostrana anticiklona. Zbog toga će i novi tjedan proteći u obilju sunca, a jutra će još u početku biti prohladna.

Danas će biti pretežno vedro, a ujutro će mjetimice biti magle. Ujutro slaba do umjerena bura, prestat će danju i na moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od -4 do 1°C, uz obalu i na otocima od 3 do 8°C. Najviše dnevne temperature od 9 do 14°C.

Utorak će biti vedar. Ujutro je mjestimice u Zagori moguća magla. Puhat će slab vjetar, promjenjiva smjera. Temperature zraka neće se značajnije mijenjati.

Srijeda i četvrtak bit će pretežno vedri. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, ali u srijedu na moru može biti povremenih jakih udara tramontane. Jutarnje i dnevne temperature zraka bit će neznatno više.

Petak će biti djelomično sunčan i suh. Vjetar slab dnevni, nešto jači na moru, osobito u drugom dijelu dana. Temperature zraka u blagom porastu pa će najviše dnevne temperature biti od 13 do 18°C.

Svi koji u dane vikenda planiraju aktivnosti na otvorenom mogu odahnuti jer nam ponovno slijedi pretežno sunčan vikend, bez značajnog vjetra. Temperature se neće bitno mijenjati.