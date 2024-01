TJEDAN VELIKIH OBRATA Nakon nekoliko dana zime, stižu južina i “debelo” zatopljenje. Potom novo zimsko iznenađenje

Točno smo na polovini klimatološke zime, a zima se po pitanju vremenskih prilika "ukazala" tek posljednjih sedam dana.

Naoblačenje koje je nastupilo tijekom jučerašnjeg dana samo je uvod u vrlo promjenjiv tjedan koji će donijeti čak nekoliko temperaturnih obrata. U njemu će biti najviše oblačnog vremena, a sunce bi mogli ugledati tek za vikend. Prvo nas očekuje zatopljenje koje će kulminirati u četvrtak, a tijekom petka vratit će se zima.

Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu. Snježna granica bit će vrlo visoko, iznad 1600 metara. Najviše kiše do kraja dana past će na krajnjem jugu, mjestimice preko 30 litara po metru kvadratnome, drugdje će količine biti skromnije. U prvom dijelu dana puhat će umjereno do jako jugo, popodne će slabiti i prestati, a zapuhat će slaba bura ili tramontana. Jutro toplije u odnosu na nedjelju s minimalnim temperaturama od 1 do 10°C, a najviše dnevne temperature od 6 do 14°C.

Utorak donosi pretežno oblačno i suho vrijeme. Puhat će slaba bura i bit će neznatno hladnije u odnosu na ponedjeljak. Minimalne jutarnje temperature od -1 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 9°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 5 do 13°C.

Pretežno oblačno vrijeme nastavit će se tijekom srijede. U početku će kiša biti slaba, ali će kasno popodne i navečer jačati kada su mjestimice mogući grmljavinski pljuskovi. Ujutro će zapuhati levant, a potom jugo koje će vrlo brzo jačati pa će biti jako s vrlo jakim udarima. Minimalne jutarnje temperature od -1 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 9°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature porastu, većinom od 8 do 16°C.

Četvrtak će biti najnestabilniji i najtopliji dan tjedna. Bit će oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom s kojima će mjestimice pasti preko 40 litara po metru kvadratnome. Ujutro umjereno do jako jugo, slabit će krajem dana, navečer će prestati. Od jutra natprosječno toplo, najviše dnevne temperature od 10 do čak 17°C.

Pretežno oblačno bit će u petak. Još će povremeno biti kiše, a u planinama će kiša prijeći u snijeg. Snijega do kraja dana može biti mjestimice u nižim predjelima Dalmatinske zagore. Zapuhat će umjereno bura koja će danju jačati, a navečer će podno Velebita biti olujna s orkanskim udarima. Jutro još toplo, danju će početi zahlađenje pa će temperature zraka u ranim popodnevnim satima većinom biti od 2 do 10°C, osim na jugu gdje će se još zadržati toplo.

Subota donosi stabilizaciju vremena. Još će samo u početku biti oblačno s malo kiše i snijega. Već tijekom jutra razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Osjetno hladnije, najviše dnevne temperature od 1 do 9°C.

U nedjelju će biti vedro i hladno. Bura će puhati još samo ujutro, ali slabije nego u subotu, prestat će tijekom dana. Ujutro u Zagori mraz koji je moguć i ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 2 do 9°C.