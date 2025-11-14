Tjedan bogat kulturnim i edukativnim sadržajima u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

Gradska knjižnica Marka Marulića Split od 17. do 22. studenoga 2025. pripremila je raznolik i sadržajan program koji će zadovoljiti sve generacije – od najmlađih kreativaca do ljubitelja književnosti, poezije i putopisnih predavanja. Tjedan obilježavaju radionice, književni susreti, predavanja, putopisne tribine te dvije izložbe u Središnjoj knjižnici.

Izložbeni program

Tjedan započinje otvorenjem izložbe „U tišini sjećanja: Vukovar u knjigama – priče otpora, snage i hrabrosti“, koja će u Središnjoj knjižnici biti postavljena od 17. studenoga do 12. prosinca. Izložba donosi književna i dokumentarna djela inspirirana Vukovarom, naglašavajući važnost kulture sjećanja.

Od 19. studenoga posjetitelji će moći razgledati i izložbu radova polaznika radionice klasičnog crtanja, koja ostaje otvorena do 1. prosinca. Riječ je o predstavljanju mladih i odraslih autora koji su kroz edukativni program usvajali temeljne likovne tehnike.

Radionice, predavanja i večeri poezije

Program započinje u ponedjeljak radionicom LEGO robotike u Knjižnici Podstrana, a u Središnjoj knjižnici u 18 sati održat će se predavanje „Adiktologija kroz perspektivu društvene tranzicije“.

Srijeda donosi posebno bogat raspored. Bibliobus gostuje u OŠ Ante Starčevića u Dicmu s radionicom „Djevojčica koja je htjela spasiti knjige“, dok se u večernjim satima održavaju tri pjesničke večeri – u Knjižnici Bol-Plokite te dvije u Središnjoj knjižnici, s naglaskom na ukrajinsko pjesništvo. Ljubitelji književnih druženja mogu posjetiti književni susret s Bartulom Vlahovićem u Knjižnici Trstenik te program Studio lektira: „Posljednji Stipančići“ u Knjižnici Dalmatina.

Četvrtak je rezerviran za nastavak LEGO robotike u Podstrani, ukrajinske dramske radionice za djecu i mlade, te putopisnu tribinu „Ciklonomad“ u dvorani 1 Središnje knjižnice. U dvorani 3 održava se i program DizajnLoom – mladi u fokusu, s radionicama dizajna i digitalnog marketinga, dok će u Krimi-kutku Knjižnice Trstenik gostovati spisateljica Marica Žanetić Malenica.

U petak se u dvorani 1 održava posebna pjesnička večer „Pjesničkom riječju stop nasilju nad ženama i nasilju uopće“, koja je posvećena podizanju svijesti o svim oblicima nasilja.

Subotnje kreativno jutro

Završni dan programa posvećen je obiteljskim i kreativnim druženjima. Odjel za djecu i mlade u 10 sati organizira likovnu radionicu „Svijet je ljepši u bojama“, dok u isto vrijeme Knjižnica Trstenik poziva najmlađe na izradu božićnih patuljaka. Program završava šahovskim druženjem u 11:30 u Središnjoj knjižnici.