Tinel Open u Dioklecijanovim podrumima - susret IT stručnjaka u posebnom ambijentu

Nakon kruga mjesečnih Tinel meetupa, na red je došao i onaj jedan posebniji, veći, u specijalnom ambijentu - Tinel Open u Dioklecijanovim podrumima!

Nakon što je Iva Kegalj publiku uvela u sam program, organizatori Toni Miličević iz Locastica i Damir Brčić iz Digitalne Dalmacije pozdravili su sve okupljene i program je mogao započeti.

Na pozornicu se prva popela Nina Erceg product owner iz tvrtke Rimac Technology koja je pričala o tome "Što kada ti dosadi programiranje".

Inteligencija (IQ) vam omogućuje zapošljavanje; emocionalna inteligencija (EQ) vam omogućuje napredovanje

Nina je probila led i prva nastupila na pozornici, a njeno je predavanje bilo pravo osvježenje jer publika nije očekivala da netko s tech backgroundom, iz softwareske domene u kojoj nije tipično da ljudi razvijaju soft skillove, priča upravo koliko to bitno, koliko je bitna ta emocionalna inteligencija…jer kako i sama naglašava: "IQ gets you through school; EQ gets you through life".

"Bila mi je velika čast otvoriti ovakvu konferenciju, s obzirom na imena koja su bila nakon mene - to su sve vlasnici, osnivači nekih firmi tako da svakako odlično je što se to događa u Splitu, a ne u Zagrebu. Drago mi je da se to odvija pred domaćom publikom", izjavila je Nina Erceg.

Na red je došao i prvi panel. O rastu i inovacijama kroz krizu i recesiju pričali su Antonio Perić Mažar (Locastic), Mateo Perak (Profico), Suzana Špika Šimera (Postindustria), Domagoj Ostović(Lloyds Digital) i Nikola Kapraljević (Infinum).

Antonio Perić Mažar je osim panelista i u ulozi organizatora eventa. Tinel Open organizirala je agencijal Locastic i Digitalna Dalmacija već 3. godinu za redom. Od prvog eventu u PICS-u - predinkubatoru Digitalne Dalmacije, preko tvrđave Klis pa sve do Dioklecijanove palače svaki je Tinel Open bio prepun posjetitelja, iz godine u godinu sve zvučnijih imena sudionika, a zanimljive lokacije postale su i zaštitni znak.

“Ideja Tinel Opena je da lokalnoj tehnološkoj zajednici u Splitu poklonimo jednom godišnje vrhunski event čiji recept mora imati obvezne sastojke: top lokacija, vrhunski gosti, vrhunska produkcija i besplatan ulaz za sve. I naravno da svaki sljedeći bude još bolji - što nije lako, ali upravo zbog toga je ovaj event postao najatraktivniji tehnološki event u Splitu!” ističe Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije

U pauzama između predavanja i panelica, sudionicu su se družili u moćnom ambijentu podruma, razmjenjivali dojmove, kontakte ali i ideje.

Ubrzo je uslijedila i druga panel rasprava - Kako se domaće firme spremaju za AI revoluciju. O tome su diskutirali Mario Frančešević (SeekandHit), Davor Aničić (Velebit AI), Davor Runje (Airt), Ivan Biliškov (Codeasy), a raspravu je vodila Pinija Poljaković (Art Media).

Budućnost je co-creation

Sudionici su se složili kako je budućnost upravo co-creation, suradnja AI alata i čovjeka.

Davor Ančić iz Velebit AI to poentira na primjeru modela koji se bave slikama. AI kombinira stil jednog, drugog i trećeg umjetnika i dobije novi stil i to je uistinu novi stil - dovoljno je različit od svih ostalih stilova da ga možemo nazvati kreativnošću.

“U budućnosti sve ćemo teže moći razlikovati ono što stvori AI i ono što stvori čovjek. Smatralo se da će to moći razlikovati strojevi ali vjerujem da to neće moći ni oni, a kamoli mi.“ zaključuje Ančić.

Kreativan ali ne i inovativan

"AI je treniran na postojećem setu svih podataka koji su na internetu. On je kreativan, ali trenutno nije u fazi da stvara inovacije, tako da za sada je ideja da ljudi moraju sve više i više koristiti kritičko razmišljanje i biti proaktivni", naglašava Ivan Biliškov.

Nikada prije nije se štitio stil, copyright ne poznaje stil, a sada po prvi puta imamo replikator stila. AI može replicirati nečij stil govora, pjevanja…što god. To je jedan novi pogled na podatke.

Uslijedilo je i vrijeme za posljednja dva predavanja.

U drugom je predavanju Paul Manuel (Dept Agency) ispričao kako je izgradio digitalnu agenciju koja danas broji preko 1000 zaposlenika, nakon čega je Tomislav Car iz tvrtke Productive sudionike “učio” kako izgraditi globalno konkurentan proizvod iz Hrvatske.

"Ljudi se često fokusiraju lokalno, na ljude oko sebe, a nemaju nikakvog razloga na svijetu, ako rade softwareski produkt da to rade isključivo lokalno, na hrvatskom tržištu - ako želiš nove ideje treba ti širina, trebaš biti otvoren, putovati, čitati, upoznavati ljude…to je najbolji način", zaključuje Car i nadodaje "da biste izgradili posao, nije dovoljno imati proizvod. Morate izgraditi prodaju, marketing, odnose s kupcima i još mnogo toga".

Duboko u palači pričalo se o najaktualnijim temama, a prirodna klimatizacija koju pružaju podrumi osigurala je da event u sred ljeta bude maksimalno popunjen od prvog do zadnjeg predavanja.

Kako je Tinel Open zasluženo zaradio reputaciju najposjećenijeg IT meetupa u Splitu, sigurni smo kako će idući Open oduševiti kako lokacijom tako i gostima, a do tada svi imaju priliku prisustvovati meetupima kroz cijelu godinu, naravno, nakon ljetne stanke kada se meetup vraća se u prostorije Locastic ureda gdje će svaki mjesec nastaviti besplatno dijeliti znanja i održavati predavanja o različitim temama iz tech industrije.

Zavirite u galeriju slika i još jednom proživite ovaj vrhunski događaj!