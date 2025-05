Timberland predstavio modele za hladniji dio godine - u fokusu je odjeća proizvedena u skladu s prirodom i uniseks modeli kojima je teško odoljeti!

Čizma glavu čuva, kaže stara narodna poslovica, a kad je još kvalitetna, napravljena od kože, impregnirana s potplatom koji odolijeva gotovo svim podlogama, urbani muškarci i žene trebaju biti sigurni da će zima proći u sigurnim i toplim koracima! Tako je, jučer u Timberland shopu, Arena Centra započela promocija aktualne kolekcije modnog brenda Timberland stavljajući u fokus modele obuće i odjeće u kojima će se pronaći gotovo svi!

- U sezoni jesen/zima 2022./2023. Timberland u fokus stavlja odjeću i obuću proizvedenu na način koji ujedno štiti i obnavljaju prirodu! Misija stvaranje zelenog planeta uz proizvode s minimalnim otiskom i utjecajem na prirodu tako se odražava na ekološkim inovacijama u većini komada koji čine kolekciju. Od najnovije GreenStride™ obuće izrađene od obnovljivih prirodnih materijala do robusne outdoor odjeće dizajnirane za sve vremenske uvjete. Ove je sezone sve u znaku hrabrog poteza u proizvodima koji vas štite od hladnoće, pomažu da ostanete zaštićeni te da uživate na otvorenom - pozdravio je u ime Timberlanda, store menadžer Bernardo Jernejšek.

Kroz priču o načinu proizvodnje i prepoznatljivim dizajnom, tijekom promocije ne naglašeno i to da je misija Timberlanda i to da boravak u prirodi bude nesputan. U skladu s time nastala je nova GreenStride™ TBL Turbo obuća atraktivnog izgleda koji potiče na aktivnost. Kultni detalji dolaze u prepoznatljivoj Timberland žutoj boji, dok debeli GreenStride™ potplat daje maksimalnu udobnost i moderan izgled. Lagani OrthoLite® ulošci osiguravaju udobnost pod nogama, a Defender Repellent Systems® pomaže da obuća uvijek izgleda kao nova. Ovaj progresivni outdoor model obuće lagan je za stopala ali i za cijeli planet, odgovorno izrađen od Better Leather kože iz štavionice koju je Leather Working Group ocijenila srebrom zbog ekoloških praksi i ReBOTL™ tkanine koja sadrži najmanje 50% reciklirane plastike.

A što je s odjevnim kombinacijama?

Već unatrag nekoliko modnih sezona naglađena je misija TImberlanda da se osim kod obuće, i prilikom proizvodnje odjeće i modnih dodataka koristi metode i materijali koji su u skladu s prirodom. Posebna zvijezda aktualne kolekcije je unisex Comfort Luxe Essentials kolekcija odjeće izrađena od prirodno mekog organskog pamuka, koji je uzgojen bez otrovnih pesticida ili štetnih kemikalija, te Tencel™ x Refibra™ tkanine dobivene od kombinacije drvne mase iz održivog izvora i recikliranog pamuka. Boje odjeće u skladu s kolekcijom obuće, pa je vrlo lako kombinirati Timberland total look. Kako to napraviti pokazala je stilistica Alma Premerl Zoko koja je za četiri TImberland modela-tenisačicu i Miss sporta Hrvatske Bornu Mohač, influensericu i dizajnericu interijera Niku Laličić, pjevača Bojana Jambrošića i talentiranog mladog košarkaša KK Furnir Emila Savića osmislila po dva izlaza pokazujući Timberland kombinacije za sve prigode. Posebno je bilo zanimljivo vidjeti uniseks modele trenirki, majica i hudica začinjenih modnim detaljima.

Na promociji su svoje odjevne kombinacije isprobali brojni novinari i urednici, poput Damira Smrtića i Uršule Tolj koja je za zimu u gradu odabrala i nove TImberland gležnjače!

Više o kolekciji saznajte na www.timberland.hr.