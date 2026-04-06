Thompsonova supruga se pohvalila na Uskrs, nećakinja joj ispunila želju: "Tvoja je, strina"

Još je jedna objava Sandre Perković privukla pažnju. Naime, pohvalila se članicom svoje obitelji.

"Moja talentirana nećakinja Lejdi Perković Jarnec. Slika se meni jako sviđa, predivna je", kazala je Sandra Perković uz video djevojke koja u rukama drži zanimljiv likovni uradak – ulje ili akril na platnu, čini se – koji prikazuje temu Posljednje večere u apstraktnoj i reljefnoj maniri i s pozlatom. Vjerojatno je bila ponuđena na prodaju, budući da piše "dostupna" uz dimenzije.

"Ova ide strini. Predivna je i želim je", izjavila je Sandra uz emotikone srca.

"Hvala, strina, tvoja je", uzvratila je Lejdi.

Podsjetimo, u rujnu prošle godine udala za poznatog plesača Ivana Jarneca, kojeg je TV publika upoznala u showu "Ples sa zvijezdama".

Jučer se tijekom dana na službenom Thompsonovu FB profilu pojavila još jedna prigodna objava:

"Sretan ti Uskrs, o brate moj dragi, u Kristu si sada uskrsnuo s Njim. Sve molitve naše i suze i svijeće, tek znak su da s nama ste svi.... U spomen Nikši Galovu, Mariju Krstičeviću i svim braniteljima koji su svoj život dali za domovinu", stoji uz još jednu (glazbenu) posvetu na profilu pjevača rodom iz Čavoglava.