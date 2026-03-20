Thompson stigao na prisegu kćeri Dive

Diva Perković jedna je od 82 žene koje su danas položile svečanu prisegu u sklopu služenja vojnog roka. To je svečani čin u kojem novi vojnici javno obećavaju da će služiti državi i poštovati Ustav i zakone.

Diva služi vojni rok u vojarni "123. brigade HV", u Požegi, a ondje su je došli podržati mama i tata - Sandra i Marko Perković, prenosi Index.

Novi ciklus obveznog vojnog roka započeo je 9. ožujka, a ukupno 800 ročnika upućeno je na dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje. Obuka se provodi u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju.Najveći broj ročnika, njih 400, smješten je upravo u požeškoj vojarni, koja već godinama ima ključnu ulogu u sustavu vojne obuke i kontinuirano provodi dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje. U vojarne u Slunju i Kninu raspoređeno je po 200 ročnika.

Thompson ima petero djece

Diva Marija Perković najstarija je kći hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegove supruge Sandre Perković. U studenom 2024. proslavila je 18. rođendan. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, poznato je da je Diva Marija bliska s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji.

"Može mi raditi što god poželi, a to i čini. Dečki su malo veći, muški su i vole drugačiji način igre. Diva Marija je prava djevojčica, želi se maziti, sjesti mi u krilo", rekao je 2011. o kćeri. Ljetos je Diva ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu "Diva".

Na krizmi joj je prije tri godine nastupao Boris Rogoznica. Sandra i Thompson su se upoznali na njegovom koncertu u Kanadi, a vjenčali su se civilno 2003. godine, dok su crkveni brak sklopili 2006. u Crkvi sv. Ilije u Kljacima. Zajedno imaju petero djece: sinove Šimuna (2003.) i Antu Mihaela (2005.), te kćeri Divu Mariju i blizanke Katarinu i Cvitu (2010.).