Thompson će ponovno održati koncert u Imotskom?

Sve su glasnija nagađanja kako bi Marko Perković Thompson ovog ljeta mogao ponovno stati na pozornicu stadiona Stadion Gospin dolac, a interes javnosti dodatno podgrijava ono što se ondje događalo 2024. godine.

Koncert održan u kolovozu 2024. godine, pod nazivom “Imotski ne zaboravi”, ostat će upisan kao jedan od najvećih glazbenih događaja u tom dijelu Dalmacije. Na stadion se tada slilo između 25 i čak 30 tisuća ljudi, a ulaznice su planule u svega nekoliko sati, što je jasno pokazalo koliki interes vlada za ovakve događaje, piše Radio NU.

Riječ je bio o povratku Thompsona na veliku pozornicu nakon dvogodišnje stanke, a publika je reagirala očekivano – emotivno i glasno. Tijekom večeri izmjenjivali su se hitovi koje je publika pjevala uglas, uz bakljadu i snažnu atmosferu koja je obilježila cijeli događaj.

Osim Thompsona, na istom koncertu nastupili su i Mate Bulić te Dražen Zečić, čime je događaj dobio dodatnu težinu i pretvoren u pravi glazbeni spektakl. Već tada se govorilo o organizacijskom izazovu zbog velikog priljeva ljudi, gužvi na prilazima gradu i pojačanih sigurnosnih mjera oko stadiona.

Samo dva dana nakon tog događaja, Thompson je na istoj lokaciji održao i samostalni koncert, čime je dodatno potvrdio interes publike i kapacitet Imotskog za organizaciju velikih manifestacija.