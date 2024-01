THE FOOD SHACK JE PRAVI SPLITSKI HIT Kod njih je uvijek gužva, a poznato je i zašto su omiljeni: Dovoljno je da pogledate ove slike!

Nezaobilazno mjesto većine posjetitelja trgovačkog centra Mall of Split svakako je 'food court'. Smjestili su se tamo razni lanci brze prehrane, a od nedavno je svoje mjesto tamo našao i THE FOOD SHACK. Ne možemo ga nazvati fast foodom jer to zapravo - i nije.

"Ne možemo ga nazvati fast food, nego street food. Posao me često vodio u Španjolsku i Portugal, pa sam se ugledao u njihove street foodove u food courtima. To mi je dalo ideju - što bih mogao napraviti, kakvu spizu koristiti. Riječ je o sastojcima poput junetine kontroliranog porijekla, sireva, bublice za nas radi pekara,...", ranije nam je rekao jedan od suvlasnika ugostiteljskog objekta Svjetlan Perko.

"Meso se peče tamo, umaci nisu kupovni..."

Chef Ivica Katić složio je cijeli meni, a nije se išlo na kopiranje drugih. Spomenuti chef zaslužan je za sva jela, ne samo burgere.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Na meniju se može naći za svakoga ponešto, a (gotovo) sve rade sami. Meso se peče tamo, umaci nisu kupovni, već ih sami pripravljaju, a jedino što ne smiju sami su - krumpirići. Oni su kupovni jer jednostavno - nije dozvoljeno drugačije.

Posebno se pazi na to da je meso izvrsne kvalitete, koristi se junetina, a pazi se na gramažu i debljinu. Bublice se rade na dnevnoj bazi. Kao što smo već rekli, svatko tamo može pronaći nešto za sebe - naći ćete i burger, pulled pork i pulled beef, pileća krilca, nekoliko vrsta sendviča, srdele, a za one koji su za klasiku - tu su ćevapi. Također, i vegetarijanci mogu pronaći nešto po svom guštu. Ima i salata, da ne mislite da je samo meso u pitanju.

GALERIJA Kliknite za pregled

Naravno, nakon obilnog objeda treba ostaviti nešto mjesta i za desert, a iz The Food Shacka su se se potrudili i tu ponuditi najbolje. Riječ je o domaćim krafnama i fritulama te desertima u čaši - tiramisu, cheesecake i krempita. To pak stiže iz popularne splitske slastičarnice "O'š kolač?"

Vrhunska hrana, zadovoljni klijenti

Najviše gužve ima vikendom, ali i preko tjedna u poslijepodnevnim satima, a da je riječ o vrhunskoj hrani govori i činjenica da ekipa iz The Food Shacka već ima hrpu zadovoljnih klijenata koji se vraćaju. Radno vrijeme je kao i ono trgovačkog centra, pa ako vam se u 9 ujutro jede burger - burger ćete i dobiti. Naravno, ukoliko vam se ne da gužvati po trgovačkom centru, tu su uvijek dostupni Wolt, Glovo i Bolt.

Ne trebamo vam puno govoriti, dovoljno je da pogledate ove slike. No upozoravamo vas da ne gledate na prazan želudac.