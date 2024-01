TEŠKO SE NOSI S TUGOM Nekadašnji seks simbol proveo noć u zatvoru: ‘Izgubila sam mlađu sestru...‘

Nekad popularna pjevačica, poznata i po pozamašnom poprsju, Samantha Fox provela je noć u zatvoru nakon ‘pijanog ludovanja‘ na letu British Airwaysa od Heathrowa do Münchena, piše Jutarnji list.

Naime, 57-godišnja pop ikona, ukrcala se na let za München gdje se navodno upustila u pijanku sa suputnikom. Izvori su za The Sun rekli da je Sam ‘izletjela‘ iz aviona, prisilivši ga da se okrene na pisti i odustane od polijetanja u Londonu. Policija je potvrdila da je žena u 50-ima uhićena zbog sumnje da je bila pijana u zrakoplovu i puštena je uz jamčevinu do ožujka. Sam je izjavila da joj je ‘duboko žao zbog bilo kakvih smetnji‘ i da pomaže policiji u istrazi. Dok je Sam provodila noć u zatvoru, njeni suputnici bili su prisiljeni provesti noć u hotelu prije do što su dan kasnije mogli krenuti za put.

Uhićenje je uslijedilo jer se Sam teško nosi s tugom zbog gubitka svoje mlađe sestre Vanesse prošle godine. Vanessa je umrla sa samo 50 godina u ožujku, devet dana nakon što je pala u komu u svom domu poslije srčanog udara. Umrla je nekoliko dana nakon što je snimljeno njezino pojavljivanje uz Sam u Celebrity MasterChefu, a Fox je bila prilično emotivna dok je u intervjuu za The One Show prošle godine govorila o svom angažmanu na kuharskom natjecanju.

"Vježbala sam za MasterChef dobrih nekoliko tjedana sa svojom sestrom jer je moja sestra fantastična kuharica. Uvijek je radila najbolju seljačku pitu ikad pa smo vježbale zajedno i ja sam to snimila. Ona je moja mlađa sestra, možete je čuti kako mi naređuje i govori ‘moraš čistiti dok radiš, čisti kao što radiš!‘", ispričala je Sam, dodajući: "Nažalost, izgubila sam sestru netom nakon snimanja MasterChefa. Da, moja seljačka pita je recept moje sestre i još uvijek imam sve njezine lonce i sve stvari s pire krumpirom. Bit će tako ponosna i bila je tako ponosna kad sam ušla u show jer je veliki obožavatelj showa". Samin predstavnik za javnost rekao je nakon Vanessine smrti u ožujku: "Sam bi željela zahvaliti divnim liječnicima i medicinskim sestrama na njihovoj brizi i podršci. Sam i njezina obitelj s poštovanjem mole za privatnost u ovom teškom trenutku". Vijest je bila samo dodatna velika bol koja je pogodila Sam, koja je imala samo jednu sestru iz tatinog prvog braka s majkom, Carole Ann Wilken, a poznato je da su Fox i Vanessa bili iznimno bliske prije tragične smrti.

Samo mjesec dana prije Vanessine smrti, Sam je progovorila o smrti svoje partnerice Myre Stratton s kojom je provela 16 godina u vezi, a koja je umrla 2015. nakon borbe s rakom. Priznala je da "nije htjela pokazati ljudima" da je bila utonula u tugu nakon njezine smrti. Pjevačica i bivša glamurozna manekenka priznala je da se borila s "glumljenjem" da je sretna i "nije mogla napisati nijednu pjesmu" dvije godine. Nakon što se ponovno zaljubila u svoju novu suprugu Lindu Olsen (50), Sam je otkrila da je tek sada spremna objaviti novu glazbu, a nadolazeći album je na putu, piše Jutarnji.