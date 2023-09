Teško je vjerovati, ali ovaj tjedan zaista stižu velike količine oborina. Evo koliko bi kiše trebalo pasti

Utorak je bio još jedan iznimno topao dan u nizu. Ako izuzmemo sam početak mjeseca, najveći dio dosadašnjeg dijela rujna bio je znatno topliji od višegodišnjeg prosjeka pa smo imali osjećaj pravog ljeta, a ne rane jeseni. Tako je bilo i u utorak, a Dalmacija je još jednom bila uvjerljivo najtopliji dio zemlje.

Prema podacima DHMZ-a, čak 31,6°C izmjereno je danas u Kninu. Slijede Makarska s 30,6°C, Komiža 30,5°C, Ploče 30,0°C itd.

Iznimno toplo i sparno bit će još samo u srijedu, a već od četvrtka stižu nam prvi predznaci promjene vremena koja svojom glavninom stiže u dane vikenda.

Tako nas danas očekuje promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, a oblačnije će biti u drugom dijelu dana. Vjetar slab, danju većinom s mora. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 18°C, uz obalu i na otocima od 18 do 22°C. Najviše dnevne temperature znatno više od normale, većinom od 27 do 32°C.

U četvrtak promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Uz povećanu naoblaku posvuda se očekuje povremena kiša, a lokalno je moguć i prolazan pljusak, osobito popodne. Navečer bi trebalo biti suho. Zapuhat će umjereno jugo koje na moru može povremeno biti pojačano. Navečer levant. Jutro malo toplije, danju malo svježije, većinom od 23 do 29°C u najtoplijem dijelu dana.

Petak ponovno donosi više suhog vremena, ali će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Kiše će biti navečer u zaleđu sjeverne Dalmacije. Jugo će dodatno pojačati pa će biti pojačano do jako, u noći na subotu na moru s vrlo jakim udarima. Ponovno malo toplije, većinom od 25 do 30°C u najtoplijem dijelu dana.

Subota, prvi dan kalendarske jeseni, počet će sa stilom. Upravo se tada očekuje direktni utjecaj nadolazeće sredozemne ciklone i frontalnog sustava. Bit će umjereno do znatno oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavina prvo će zahvatiti sjeverni Jadran i sjevernu Dalmaciju, danju će se brzo proširiti na cijelu Jadran. Lokalno će pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru, a moguće je i izraženije grmljavinsko nevrijeme. Ujutro će puhati umjereno do jako jugo, karanjem dana na sjevernom Jadranu bura. Jutro će biti najtopliji dio dana, popodne postupno svježije.

Vrlo promjenjivo će biti u nedjelju. I dalje će biti kiše, pljuskova i grmljavine, osobito na moru i srednjoj i južnoj Dalmaciji ujutro. Umjerena bura će se proširiti na veći dio obale, podno Velebita će imati olujne udare. Bit će osjetno svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 19 do 24°C.

Još malo nestabilnosti moguće je u ponedjeljak, osobito na moru i na jugu, a od utorka ponovno stabilnije i toplije.

Na sljedećoj karti možete vidjeti koja se ukupna količina oborina od sutra do ponedjeljka očekuje na našem području (model ECMWF):