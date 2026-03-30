Teški dani za Sanju Doležal

Prije godinu dana preminuo je cijenjeni glazbenik i osnivač grupe Novi fosili, Marinko Colnago. Iza sebe je ostavio veliko glazbeno nasljeđe, ali i neutješnu obitelj, prijatelje, kolege te članove benda. Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec nisu skrivali koliko im je bilo teško zbog Marinkova odlaska. Na njegovoj sahrani cijelo su vrijeme bili jedno uz drugo pružali si međusobnu podršku u tim bolnim trenucima.

Marinko je preminuo nakon kratke i teške bolesti u 83. godini, a iako je bio član jednog od najpopularnijih bendova u regiji, o njegovom privatnom životu se nije puno znalo. Rodio se u Zagrebu 1942. godine. Majka Zora bila je Ruskinja, a otac Ferante Talijan iz Splita. Obitelj se često selila, a nakon Drugog svjetskog rata živjeli su u Zadru. Nakon što su se njegovi roditelji razveli, s majkom je preselio u Varaždin gdje je započeo svoje prve glazbene korake. Prvi bend osnovao je već s 15 godina, piše Story.

Gotovo 54 godine bio je u skladnom braku sa suprugom Nadom, glumicom i šaptačicom u Zagrebačkom kazalištu mladih, a mnoge je dirnula njegova posvećenost supruzi o kojoj je brinuo sve do njezine smrti 2018. Naime, šest godina prije smrti Nada je oboljela od Alzheimerove bolesti i Marinko se sam brinuo o njoj.

'Nisam imao nikakve dileme trebam li u toj bolesti biti uz nju: ja to nisam morao, ja sam to želio! I o njoj sam se cijelo vrijeme, čak i kad je postalo stvarno teško, brinuo potpuno sam: presvlačio je, prao, hranio... Svaki put kad bi se ona po noći probudila i ja sam bio na nogama. Da je živa, danas bismo slavili 58 godina braka. No oduzela mi ju je opaka bolest, Alzheimerova demencija, i to puno prije nego što je preminula od posljedica pada i operacije kuka. Od Alzheimera je bolovala više od šest godina. U početku nisam bio svjestan što se događa: Nadica bi zaboravila o čemu smo razgovarali samo nekoliko sati ranije, a ja sam mislio da me zafrkava. Potom sam primijetio da jela koja kuha nemaju isti okus kao prije jer bi zaboravila staviti neki začin ili namirnicu. Nekako sam slutio što se događa, a onda sam nakon nekoliko mjeseci i od liječnika čuo dijagnozu’, rekao je svojedobno Marinko.

Suprugu nije želio smjestiti u instituciju, iako mu je s vremenom bilo sve teže brinuti o njoj.

'Nisam želio suprugu smjestiti u instituciju specijaliziranu za takve bolesnike. A nije mi bilo lako brinuti se za ženu koja je postajala sve manje samostalna. Kako sam se bojao ostaviti je samu i na trenutak, vodio sam je posvuda sa sobom - i na probe benda i na koncerte. Nije mi žao ni sekunde koje sam proveo uz svoju Nadu, sve bih to ponovio', zaključio je u intervjuu za Večernji list.