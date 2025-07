Teolog komentirao Uzinićev istup da je 'ženama mjesto oko stola': "Uvrede dolaze od ateista"

Prošle nedjelje na misi povodom blagdana svete Marine u Mošćeničkoj Dragi, riječki nadbiskup Mate Uzinić održao je propovijed koja je odjeknula mnogo dalje od tog malog ribarskog mjesta u Kvarnerskom zaljevu.

Teolog Dalibor Milas prokomentirao je za N1 Uzinićev istup u kojem, između ostalog, rekao "odnos prema ženama, nekad i danas, nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti". Nadbiskup riječki slikovito je ukazao na položaj žena kazavši kako su one još uvijek "oko stola" umjesto "za stolom".

"Njegov istup jako je značajan, iako za Matu Uzinića to nije ništa novo. Srećom pa imamo takvog biskupa koji se ne boji javno reagirati. Za mene više nije pitanje zašto on ovako reagira, nego zašto tako ne reagiraju i ostali biskupi. Primijetio sam da dosta biskupa dijeli njegov stav, ali se boje reakcije naroda koji reagira poprilično bijesno na takve istupe."

Dovoljno je, kaže Milas za N1, pogledati kako se Uzinića vrijeđa u komentarima zbog njegovih stavova.

"Te uvrede ne dolaze od ateista, nego od katolika što govori u kakvom je stanju to ‘hrvatsko‘ katoličko društvo. Razumijem potrebu ostalih biskupa da šute jer se boje reakcija. Očito smo 20, 30 godina gradili društvo koje ne trpi drugačije mišljenje. Pa kad jedan nadbiskup iskorači i iskaže stav koji je normalan, vidimo salve uvreda na njegov račun", ističe.

O fenomenu ‘molitelja na trgovima‘ Milas kaže da je ta ideja promašena i besmislena.

"Pogledajte koliko je svećenika na tim molitvama na trgovima. Nećete ih vidjeti baš puno, pogotovo ne biskupa. I to je dovoljan znak. No najveći je problem što se napada one koji se usude dovesti u pitanje te inicijative. Sjetimo se kako je bio napadnut biskup Bože Radoš kada je prošle godine na Čistu srijedu suptilno poručio da kad postiš i kad moliš pazi da te netko ne vidi "nego uđi u sobu svoju", baš kako piše u Evanđelju. Onda je već sutradan ublažio svoj stav. Doslovno smo stvorili katoličku masu koja ne trpi drugačije mišljenje. Pa kad bilo tko pokuša dovesti u pitanje neke stvari, ta masa reagira jako agresivno", govori Milas.

Kaže da mnogi vjernici ne znaju osnovne postulate svoje vjere pa "stoga trpimo takvu vrstu jednoumlja".

"Postoje biskupi koji misle kao i Uzinić, ali se ne izjašnjavaju jer se boje reakcije javnosti tog, kako ja kažem, "katoličkog Frankensteina". Imam osjećaj da je Crkva ranije bila puno slobodnija za pluralni način razmišljanja, nego što je sada. Uostalom, sjetite se kako je dio Hrvata vrijeđao papu Franju zbog njegovih stavova. A ako vrijeđaju poglavara Katoličke crkve, što tek onda drugi mogu očekivati", ustvrdio je teolog Milas za N1.