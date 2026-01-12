Temperatura je pala na gotovo -20°C. Ovo je jutros bilo deset najhladnijih gradova u Hrvatskoj

Prema ranijim najavama meteorologa, jutro je diljem Hrvatske osvanulo u znaku izražene hladnoće. Podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izmjereni u 6 sati potvrđuju da se radi o jednom od hladnijih jutara ove zime.

Najniža temperatura zabilježena je u Štrigovi, gdje se živa u termometru spustila na čak -19,6 stupnjeva Celzija. Riječ je o uvjerljivo najhladnijoj lokaciji u zemlji. Slijede Bednja s -16,7 °C te Crni Lug na području Nacionalnog parka Risnjak, gdje je izmjereno -16,5 °C.

Vrlo hladno bilo je i u unutrašnjosti zemlje. U Gospiću je zabilježeno -16,0 °C, Požegi -14,4 °C, dok su se temperature u Varaždinu (-14,2 °C) i Križevcima (-13,8 °C također spuštale duboko ispod nule. U Karlovcu je izmjereno -13,0 °C, a na Plitvičkim jezerima -12,8 °C. Ogulin je jutros bilježio -12,2 °C.

Ni veći gradovi nisu bili pošteđeni hladnoće. U Zagrebu je na mjernoj postaji Maksimir izmjereno -10,5 °C, dok je u Sisku zabilježeno -10,4 °C. Nešto blaže, ali i dalje izrazito hladno, bilo je u Osijeku gdje je temperatura iznosila -8,2 °C.

Meteorolozi i dalje upozoravaju na niske jutarnje temperature, osobito u kontinentalnim krajevima, te pozivaju građane na oprez zbog poledice i smanjenih uvjeta vidljivosti.

U Splitu je na Marjanu izmjeren 1,5 °C.