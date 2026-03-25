Taylor Swift i Travis Kelce stižu u Hrvatsku? "Vesele se lutanju po selima"

Travis Kelce i Taylor Swift planiraju "putovanje života" za svoj medeni mjesec kasnije ove godine, nakon vjenčanja koje bi se trebalo održati ovog ljeta, otkrio je izvor blizak paru. Planovi za vjenčanje navodno su već u tijeku, a kao mogući datum spominje se lipanj, pišu strani mediji.

Početkom ljeta idu na put

Prema riječima upućenog izvora, slavni par pedantno planira raskošno trotjedno putovanje oko svijeta kako bi proslavili vjenčanje sa stilom, a medeni mjesec bi trebao obuhvatiti Karibe, Europu i Aziju. Izvor tvrdi da je putovanje nakon vjenčanja "glavni prioritet" i da je tempirano tako da se Kelce može pridružiti pripremama svog tima Kansas City Chiefs krajem srpnja, piše Index.

S obzirom na to da je dvostruki osvajač Super Bowla nedavno odustao od umirovljenja kako bi odigrao još jednu sezonu, navodno će i tijekom putovanja održavati svoju predsezonsku rutinu.

"Ovo planiraju tjednima i već su obavijestili prijatelje i obitelj da će u tom razdoblju biti 'potpuno nedostupni'", rekao je izvor. "Osim u hitnim slučajevima, žele ograničiti kontakt s vanjskim svijetom kako bi se u potpunosti prepustili ovom jedinstvenom iskustvu prije Travisovog povratka na teren."

Od Bahama do Hrvatske

Putovanje bi trebalo započeti na Bahamima, omiljenom mjestu para za bijeg od očiju javnosti. Odatle se sele u Europu, gdje će provesti vrijeme na talijanskoj obali i na jezeru Como, regiji koju posebno vole. U svibnju 2024. godine mediji su pisali da se pjevačica zaljubila u to područje te da je sa svojim partnerom tamo razgledavala nekretnine.

Nakon nekoliko dana u Parizu, putovat će na Francusku rivijeru, a zatim u Hrvatsku. Par je navodno posebno uzbuđen zbog istraživanja hrvatskih sela kako bi se Travis povezao sa svojim korijenima.

U potrazi za hrvatskim korijenima

Početkom prošle godine Travis je s bratom Jasonom otkrio da njihova obitelj s majčine strane, Donne, ima hrvatske korijene. Ispostavilo se da je njihova baka imala roditelje Hrvate. Par je zaruke objavio prošlog kolovoza, a vjenčanje planiraju ovog ljeta.

"Taylor već obožava taj dio svijeta, posjetila ga je i ranije, a Travis je uzbuđen što će je povesti onamo u sklopu ovog putovanja", rekao je izvor. Dodao je i da Kelce navodno istražuje mogućnosti kupnje nekretnine u Europi te da već razmatra imanje na Balkanu vrijedno 5 milijuna dolara.

Završetak putovanja na Pacifiku

Njihova posljednja europska postaja bit će privatni otok u Grčkoj, gdje će, kako tvrdi izvor, usporiti tempo i provesti neko vrijeme jedreći i uživajući u lokalnoj kuhinji. Nakon Grčke, putuju na istok, u Singapur, a zatim u Australiju. Taylor se navodno zaljubila u tu regiju tijekom turneje i želi je dodatno istražiti.

U planu je i posjet Fidžiju, nakon čega putovanje završavaju na Havajima, neposredno prije nego što se Kelce priključi pripremama za, kako se nagađa, svoju posljednju sezonu u NFL-u.

"To je jedinstvena prilika da budu samo svoji i uživaju u zajedničkom vremenu prije povratka obavezama", zaključio je izvor. "Stvarno se tome vesele."