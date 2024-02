SVJETSKO PRVENSTVO U VATERPOLU Klasik je na rasporedu, Barakude idu na Španjolsku

Kao da smo preplaćeni na Španjolsku vaterpolo reprezentaciju. Igrali smo protiv njih na Europskom prvenstvu u Zagrebu, jednu dobili, jednu izgubili, i to onu najvažniju, finalnu utakmicu za zlato oko vrata. Ispada da protiv Španjolaca igramo po principu: svakog tjedna - utakmica jedna. A ni velika vaterpolska natjecanja nemaju uobičajeni ritam. Kao da se igraju "svakih 5 minuta". Tek što je završilo Europsko, kreće Svjetsko prvenstvo. A posljednje Svjetsko prvenstvo je bilo prošlo ljeto u srpnju. Poprilično zgusnut raspored stvorili su vaterpolske vođe, na opće čuđenje svijeta i naroda. Onda stižu Olimpijske igre ovoga ljeta. Zapravo, u ovoj kalendarskoj godini tri najveća natjecanja kada govorimo o ovom vodenom sportu.

"Presudit će moment"

Doha u Katru je mjesto gdje igramo u skupini "A" u kojoj smo dobili Australiju, danas u 17.00 sati po hrvatskom vremenu imamo nakon tri tjedna i Zagreba opet ogled protiv Španjolaca. Nema velikih zamki, niti nepoznanica, znamo se dobro, pitanje je samo tko će bolje reagirati u presudnim trenutcima utakmice. Susret i pobjeda protiv Australije (13-8) samo je dala krila našima, bio je to susret "lakšeg ranga". U našoj skupini je još i Južna Afrika s kojima se sastajemo u petak, ali to će biti samo formalnost. Ovdje je dakle pitanje prvog ili drugog mjesta u skupini. Zadržati ritam pobjeda zbog samopouzdanja, ući u utakmicu maksimalno koncentriran i spreman.

Izbornik Ivica Tucak je uoči Španjolaca naglasio:

"Vjerujem ako odigramo jednu pravu, 'ratničku' utakmicu, da ih možemo pobijediti. Presudit će moment u kojem ćemo tog dana biti mi i oni. Neće se ništa značajno dogoditi, pa ni porazom. U redu, nama hoće s pobjedom, jasno. Mi s pobjedom definitivno odlazimo u Pariz, a poraz o kojem nećemo ni razmišljati jasno, on ipak donosi još jednu utakmicu praktički eliminacijskog dijela za visok plasman. No i tada bi bili apsolutni favoriti, bilo da se radi o Brazilu ili Kini. To je ono bitno u ovom trenutku, a kasnije ćemo razmišljati o nečemu dalje", rekao je Tucak, a utakmicu je najavio u reprezentativac Jerko Marinić Kragić.

"Vjerujem u dobru, 'pravu' utakmicu"

"Dvije najbolje momčadi u Europi i ponajbolje na svijetu. To smo mi i oni, to su pokazale i zadnje utakmice na Europskom prvenstvu. Obje utakmice jako teške, a sada slijedi susret čiji ishod donosi daljnji lakši ili teži put. Sad je teže govoriti što je lakše. Pobijedit će onaj koji bude u tom trenutku motiviraniji, tko će se uspjeti više odmoriti. Sve znamo jedni o drugima. Vjerujem u dobru, 'pravu' utakmicu, mi ćemo dati sve od sebe za pobjedu i nadam se da ćemo to i ostvariti", zaključio je Jerko Marinić Kragić.

Ukupno su Barakude u dosadašnjih 14 svjetskih prvenstava osvojili 2 zlatne medalje, 1 srebrnu i 4 brončane. Na svojevrsnoj 'vječnoj tablici' ili kumulativnom učinku, Hrvatska je po broju osvojenih medalja na 4. mjestu od ukupno 12 država koje su dosad osvajale kolajne. Uzevši u obzir da je od samostalnosti naše domovine proteklo tek 30 godina, to je izvanredan uspjeh. Ispred nas su samo Mađarska s 12 medalja, Španjolska s 9 i Italija s 8 kolajni, s tim da Talijani imaju zlato više od Španjolaca, pa bi tako gledano Italija bila druga. Svjetski smo prvaci bili 2007. i 2017. godine.