SVJETSKI, A NAŠE! Solinjanka šeta najvećim modnim pistama, a odbojkaške uspjehe zamijenila je karijerom u modelingu: "Voljela sam obje karijere i u početku biranje nije dolazilo u obzir"

Mlada Solinjanka, Hana Grizelj najuspješnija je manekenka u Hrvatskoj. Tu potvrdu dobila je prošle godine nagradom 'Elle style awards 2023' za svoj rad i uspjehe u modnoj industriji.

Uspješna karijera u modelingu za ovu mladu damu dogodila se sasvim slučajno te u početku nije ni razmišljala gdje će je odvesti jedno putovanje u grad mode.

"Moja modna karijera počela je skoro pa slučajno. Moj današnji agent pronašao me dok sam bila u srednjoj školi i ponudio mi potpisivanje ugovora. U to vrijeme imala sam neke druge planove. Bila sam fokusirana na odbojku te me čekao upis željenog fakulteta. Modna karijera tada se nije uklapala, čak sam rekla da ne mogu ići u Milano jer imam treninge i u sred smo utakmica hrvatske odbojkaške lige. Nekako sam u dogovoru s tadašnjim trenerom uspjela dobiti malo slobodnog vremena da pokušam odraditi tjedan mode u Milanu. I od tada sam se zaljubila u taj posao i postao je moja stvarnost. Kako sam voljela obje karijere koje sam imala, biranje nije dolazilo u obzir", kazala je Hana Grizelj.

"Odbojka je moja prva ljubav"

Ipak , modna karijera je zahtijevala više odricanja pa je tako odbojka postala hobi, ali je ostala velika ljubav prema tom sportu.

"Odbojka je moja prva ljubav. Odgojena sam u sportskoj obitelji, lopta je bila prva igračka koju sam kao dijete poznavala. Ja sam na neki način ostvarila sve svoje ciljeve i ambicije u odbojkaškom smislu. S klubom sam osvojila Hrvatsku odbojkašku ligu, Hrvatski Kup i Superkup. Nakon toga, usljedila je veća želja za modnom karijerom, ali odbojci se i dalje rado s ljubavlju vraćam. Pratim, navijam i zaigram kada mi to posao dopusti"

Iako smo mala zemlja, Hana nam kaže da ipak nismo toliko neprepoznatljivi u svijetu mode te da je bez obzira odakle modeli dolazili svimana počeku jednako teško probiti se u tom svijetu.

"Početak predstavlja najveću prepreku za modele, bez obzira iz koje zemlje dolazimo. Svi čekamo tu jednu reviju koja će našu karijeru podignuti na višu razinu. Što više radim, više sam tražena. Upravo zato smatram da je taj početak najteži, dok obilaziš veliki broj castinga i nadaš se da će netko odabrati baš tebe. Ipak smatram da je to što dolazim iz Hrvatske u jednu ruku bio plus, jer u modnom svijetu nismo toliko nepoznati. Nekoliko Hrvatica prije mene već se dobro pobrinulo da nas prepoznaju", kazala je Hana.

Kako izgleda radni dan modela?

Kada smo kontaktirali Hanu za intervju pakirala je kofere za nova putovanja i poslovne obveze, a opisala nam je kako to izgleda jedan radni dan modela.

"Dani su mi pretežno ispunjeni castinzima gdje odlazim posjetiti velike modne kuće. Obično dan pred reviju imamo takozvani fitting što znači da dizajner želi probati dio kolekcije na meni da bi lakše odlučili koji će biti moj look za reviju. Na dan revije, nekoliko sati ranije trebam biti na lokaciji, i kreću pripreme šminkanja i frizure. Nakon toga očekuje nas završna proba piste. Kada završi tjedan mode u jednom gradu, odmah krećemo za drugi gdje revije počinju već sljedećeg dana", kazala je Hana te dodala da vremena za sebe i istraživanje grada kojeg posjeti uvijek ima, ali pronađe i vremena za povratak u Dalmaciju.

"Moram priznati da me brojna putovanja ne umaraju, uživam u njima i uvijek sam sretna kada imam priliku otputovati na neko novo mjesto. Nije mi svaki dan zauzet obavezama, većinom sam vikendom slobodna i uspijem vidjeti grad u kojem se nalazim. Kada se ipak umorim od revija i snimanja, rado uhvatim koji slobodan dan i dođem kući. Znam ponekad samo na vikend doći u Split da se odmorim. Bude vremena i za poneka privatna putovanja jer cijelo ljeto imam slobodno, kao i dug neradni period u vrijeme Božića", dodala je Hana Grizelj.

All-exclusive ugovor sa modnom kućom Versace

Prva velika revija koju je odradila bila je za modnu kuću Armani te je nakon toga sve krenulo uzlaznom putanjom u Haninoj karijeri.

"Osjećaj je pomalo bio nestvaran, jer sam u Milano prvi put stigla sa željom da odradim samo jednu reviju. Nisam se usudila pomisliti na više. Htjela sam doživjeti taj osjećaj jer sam znala koliko je teško napraviti karijeru i raditi veliki broj revija. Armani mi je dao vjetar u leđa, snagu da povjerujem da me čeka mjesto u modnom svijetu. Nakon te revije, bilo je lakše. Već su me polako počeli prepoznavati i sve je krenulo u dobrom smjeru", kazala je Hana koja trenutno ima sklopljen all-exclusive ugovor sa modnom kućom Versace.

"Ipak moju karijeru oblikovala je modna kuća Versace s kojom danas najviše uživam raditi. Odradila sam do sada veliki broj revija, ali exclusive ugovor za Versace lansirao je moju karijeru u visine. Na to sam najviše ponosna jer prije toga zadesila nas je pandemija, izgubila sam poslove i stalne angažmane i bila sam prisiljena nekako krenuti od početka. Nisam odustajala, a kao nagradu sam dobila exclusive reviju za Versace. Do sada brojim četiri revije i kampanju za tu modnu kuću", kazala je Hana Grizelj.

Planovi za budućnost

Sljedećih mjesec dana modni kalednar obilježit će najveći modni događaj, Fashion week, a za sve ljubitelje mode, modele i sve ljude u industriji to su definitivno najužurbaniji dani u godini pa tako i za Hanu.

"Sa revijama krećem iz New Yorka u koji putujem za nekoliko dana. Nakon toga, očekuju me revije u Milanu i Parizu. Nekoliko već snimljenih projekata izlaze uskoro i tome se jako veselim. Dok sam godinu započela s nedavno završenim revijama visoke mode u Parizu, proljeće sigurno provodim u Splitu ali kroz cijelu godinu mi je fokus na karijeri. Vidim se u tome dokle god me taj posao čini sretnom", kazala je Hana Grizelj.

Hana Grizelj uz modnu karijeru nije ostavila obrazovanje po strani pa je tako trenutno studentica druge godine marketinga i odnosa s javnošću te se u budućnosti vidi u tom poslu.

Želimo joj puno sreće!