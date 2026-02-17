Svjetska glazbena senzacija John Legend stiže u Hrvatsku

Svjetska glazbena zvijezda i jedan od najnagrađivanijih umjetnika današnjice, John Legend, po prvi put stiže u Hrvatsku. Ekskluzivni koncert pod nazivom "An evening with John Legend" održat će se 4. srpnja 2026. u jedinstvenom ambijentu Arene Pula, a ulaznice su već dostupne u prodaji putem upad.hr.

Publiku u Puli očekuje poseban koncertni format "A Night of Songs & Stories", u kojem se Legendov prepoznatljivi vokal i klavir spajaju s vrhunskom produkcijom i raskošnim LED ekranom, stvarajući atmosferu koja istovremeno donosi intimnost i spektakl. Riječ je o večeri u kojoj se, uz najveće hitove, publika približava i pričama koje stoje iza pjesama – osobnim inspiracijama i emocijama koje su obilježile njegovu karijeru.

"Samo vi i ja, klavir i priče iza pjesama. To je jedna od mojih najdražih stvari koje radim, u tim večerima ima nešto zaista posebno. Dođite i provedite večer sa mnom", poručio je Legend publici putem Instagram profila.

Hit koji je obilježio generaciju

Među pjesmama koje se očekuju na set-listi zasigurno će se naći i globalno najpoznatija balada "All of Me", koja je na YouTubeu skupila više od 2,6 milijardi pregleda i smatra se jednom od najprepoznatljivijih ljubavnih pjesama 21. stoljeća.

Dvadeset godina od "Get Lifted"

John Legend profesionalnu je karijeru započeo 2004. godine objavom debitantskog albuma "Get Lifted", nakon čega niže međunarodne uspjehe. Tijekom karijere objavio je 10 studijskih albuma, a u 2024. obilježio je 20. obljetnicu albuma "Get Lifted" deluxe digitalnim izdanjem i svjetskom turnejom, vraćajući na pozornice repertoar koji je obilježio cijelu generaciju.

Legend je dobitnik ukupno 13 nagrada Grammy, kao i prestižnih priznanja Oscar, Zlatni globus, Tony i četiri Emmyja. Time se svrstao među rijetke umjetnike – njih svega 19 u povijesti – koji su osvojili sve četiri najvažnije američke nagrade za umjetnička postignuća, poznate pod zajedničkim nazivom EGOT.

Jedan od najvećih glazbenih događaja godine

Dolazak Johna Legenda u pulsku Arenu već sada se najavljuje kao jedan od najiščekivanijih koncertnih događaja u Hrvatskoj, a 4. srpnja 2026. publiku očekuje večer u kojoj će se, pod zvijezdama, spojiti emocija, vrhunska glazba i priče iza pjesama koje su obilježile suvremenu pop i soul scenu.