Svi žele mjesto u najnovijem domu u Kaštelima: Pogledajte kakvi su kapaciteti

Danas je u Kaštel Novom otvoren Doma za starije i nemoćne - DIDIN DOM koji se prostire u novogradnji ukupne površine 1550 m2, a u kojem će svoj smještaj pronaći 53 štićenika.

Riječ je o poslovnoj odluci o osnivanju nove članice grupe ustanove za socijalnu skrb kojom rukovodi Florence grupa, a nalazi se na adresi Put Stomorije 1A.

Smještaj budućih štićenika je u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama koje sve imaju svoj sanitarni čvor sa kupatilom, TV prijemnik, te grijanje i hlađenje čime im se pruža ugodan smještaj i kvalitetna skrb.

- U našem novom Domu može boraviti 53 štićenika u 35 smještajnih jedinica. U Domu je zaposleno 15 stalnih djelatnika plus vanjski suradnici. Tu boravi raznolika paleta ljudi koji su uključeni u boravak, od onih kojima je potrebna cjelodnevna njega, do pokretnih štićenik, a imamo čak i radno aktivnu populaciju. Sam Dom se sastoji od jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa sanitarnim čvorom. Imamo nekoliko terasa na kojima naši štićenici mogu šetati i vježbati. Jedna od primarna djelatnost je fizikalna terapija, gdje držimo do značaja prevencije logomotornog sustava. Štićenicima su dostupni fizijatri, liječnik opće prakse, specijalisti. Pokušavamo što više našim štićenicima pomoći kako ne bi nepotrebno morali napuštati Dom - kazao je ravnatelj ustanove Jakov Matas.

- Na samom početku vam moram reći kako sam impresioniran Domom. Jako je lijepo i luksuzno uređen, sobe su moderne, svijetle, te se ovdje jako ugodno osjećam.

Sve nas očekuje to vrijeme kad ćemo možda imati potrebu za ovakvim smještajem te je potrebno da je smještajna jedinica lijepo uređena kako bi osigurala kvalitetu života štićenika. Meni je drago što imamo jedan ovakav Dom u Kaštelima te se nadam kako neće biti zadnji koji će ovi vlasnici otvoriti - kazao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.