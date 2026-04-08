Sve su oči uprte u ovog igrača. Modri ga obožavaju: Stavite ga na klupu, ukrast će ga Real

Dinamo je pobijedio Goricu 6:3 te je izborio plasman u finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Gorica je u prvom dijelu dvaput vodila golovima Brune Bogojevića (3') i Wisdoma Sulea (24'), ali Dinamo se vraćao preko Monsefa Bakrara (6') i Mihe Zajca (43'). Plavima su pobjedu u nastavku donijeli Dion Drena Beljo (58'), Zajc (64'), Bruno Goda (69') i Fran Topić (90+5'). Za Goricu je još zabio 19-godišnji Stjepan Kučić u 89. minuti.

Dinamovi navijači bili su zadovoljni prolaskom u finale, ali su ispod objave na društvenim mrežama imali i nekoliko prigovora. Index je izdvojio najpopularnije komentare.

Oduševljeni Zajcom, razočarani Filipovićem

"Filipović živa katastrofa od golmana. Sve što je išlo prema golu – ušlo je. Četiri udarca Gorice – četiri gola. S tim da je jedan poništen zbog zaleđa."

"Miha Zajc doživotni ugovor."

"Čestitke dečkima, idemo po duplu krunu, ali ne bude li Livaković na golu u finalu, crno nam se piše. Ovo je katastrofa kakve golmane Dinamo ima, sve što krene na gol završi u mreži."

"Od 3 primljena gola Filipović je kriv za 4!"

"Zvone, hvala ti na McKenni, hvala na Dominguezu, hvala na Belji, hvala i na Alžircima, ali najviše ti hvala na ovom božanstvenom Slovencu, ovo je gušt gledati!"

"Sad Mihu treba na klupu dvije utakmice da nam ga ne uzme Arsenal ili Real."

"Hoćemo golmana još ove godine!!"