SVE SMO MI SEVERINA! Njena borba je naša borba. Nemojte mislit da se to vama ne može dogoditi. Može!

Svi smo mi Severina. Svaka majka se može poistovjetiti s njom. Odnosno, mora. Dužnost žene i majke je da podrži drugu ženu. Njena borba je naša borba. Nemojte mislit da se to vama ne može dogoditi. Može. Život nam promijeni trenutak, i ondje gdje je do jučer vladala ljubav, vade se sva moguća oružja koja postoje. A najjače oružje je dijete. Kad napnete luk mržnje, a strijela vam je dijete, zapitajte se tko ste vi? Roditelj? Jeste, ali kakav?

Možete se razvesti od supružnika, ali ne i od djeteta. Ono je vaše, dio vas, vaša krv. Niste ga stvorili da mu uništite život, već da od njega napravite čovjeka na kojeg ćete biti ponosni. Jedine osobe od kojih želim biti gora su moja djeca, a od ostalih imam potrebu biti što bolja. Razvedena sam. Razvod je daleko od mene, ali sam ga prošla. Ja sam s mužem riješila šta sam imala, ali je on otac moje djece. Nitko njima ne želi bolje od nas dvoje. To je činjenica. Nismo se razveli prijateljski, ali smo sve to stavili u drugi plan zbog interesa djece. Odugovlačila sam s razvodom godinama, sve dok nisam stekla uvjete za njega. I sad sam sretno razvedena, a moja djeca imaju roditelje kojima se uvijek mogu obratiti kad god im nešto treba. Zato i jesmo tu, da im budemo oslonac.

Nije ona jedina

Loše mi je dok čitam o ovom što se Severini događa. Nije ona jedina. Stotine žena prolazi Kalvariju nazvanu razvod. Majci oduzeti dijete? Moglo se to riješiti i na drugačiji način. Za to sam da se skrbništvo dijeli, i da oboje rade u interesu tog djeteta, osim u ekstremnim situacijama. Ako dijete želi biti uz mamu, zar ono nema pravo glasa? Ne može se podijeliti djetetova ljubav. Ono ne razumije svijet odraslih, ono samo voli. Voli oca, a voli i majku. Osveta preko djeteta je najgnusnije što jedan roditelj može napraviti, i to ako se kosi sa onim što to isto dijete želi.

Severina je javna osoba. Možemo je voljeti ili mrziti, mada ne vidim razlog za ovo drugo, ali je moramo podržati, mi žene, majke, kćeri. Ako nju seciraju pred očima javnosti, što mislite kako se ponašaju prema anonimnom ženama? Sve dok se ljubav kupuje kuvertama, kako vjerovati u sustav? Nikad i nisam, niti ću. Ali, nitko ne može slomiti majku, ženu, osobu koja je to dijete rodila. Nitko. Majka će pronaći put do svojeg djeteta, borit će se protiv svih i svega za ono što je njeno. Čak i kad je slome, sastaviti će se, i osloniti samo na sebe, jer je malo osoba na koje može. Sve mogu razumjeti, ali ne i žene koje su ovu situaciju iskoristile da bi sipale otrov. Zašto? Zašto je žena ženi vuk? Zbog ljubomore? Kako ne razumijete. Ovo je bitka svih majki, a ne samo njena. Jučer sam to bila ja, danas je ona, a sutra ćete biti vi ili naša djeca. Svaka koja misli da se to njoj ne može dogoditi, vara se. Izvlače prošlost, kao da je ona mjerilo kakva je tko osoba ili majka? Tko je bez grijeha, neka baci prvi kamen.

Žena ženi ne smije biti vuk

Ona je majka i samo to u ovom slučaju. A oni koji su to prošli, i te kako znaju da su žene pod povećalom, i kakve se sve prljave igre igraju samo da bi se izliječile frustracije. Tek kad vam se takvo nešto dogodi, shvatit ćete da se borite same protiv svih i svega. Prijatelja nigdje na vidiku. Kad sam prođete kroz pakao, ne zanima te tko te čeka kad iziđete iz njega.

Drage moje… Daj dite materi, Sve uvijek su govorili, jer to je jedino ispravno, ali ni oca se ne smije isključiti. Isto tako su stari govorili da nije dijete siroče bez oca, nego bez matere. Borimo se za ono što nam pripada. Ovo je bitka svih nas. Žena ženi ne smije biti Vuk, nego potpora. Nemam ništa protiv očeva, nego protiv prljavih igara.

Sve smo mi Severina!