SVAKE SRIĆE NA SPLITSKOJ PEŠKARIJI Ribarnica puna svita i u podne, a u ponudi je bilo čak i živih škampa

Splitska peškarija i danas je puna života. Splićani su pohrlili po ribu od ranog jutra, a svita je bilo i oko podneva. Nije nedostajalo ribe za sve one koji se žele ovih dana počastiti tom izrazito zdravom namirnicom. Kažu da bi trebali barem jednom do dvaput tjedno jesti ribu, no čini se da nam tempo života diktira neke druge trendove. Nekako smo u drugi plan stavili mediteransku prehranu koju su naši stari prakticirali.

Pogledajte i sami što smo danas snimili u centru grada, možda i vas ponuka da sutra povirite na peškariju i za sebe izaberete bokun ribe. Svatko može pronaći nešto za sebe, a cijene variraju. Tako se trlja može pronaći za 5 ili 6 eura, kozice za 7, dok su losos i škampi nešto skuplji.

Uvjerite se i sami u ponudu.

