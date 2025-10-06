Suze na promociji knjige “Moje uspomene na Hrvatsku – Jean-Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat” u HNK Split

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu u ponedjeljak navečer održana je emotivna promocija knjige “Moje uspomene na Hrvatsku – Jean-Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat”, autora Ghislainea Duboisa.

U ispunjenom splitskom teatru okupili su se obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, brojni hrvatski branitelji i građani Splita, koji su zajedno odali počast francuskom dragovoljcu Domovinskog rata Jeanu-Michelu Nicolieru.

Gradonačelnik Šuta i župan Boban uputili riječi podrške

Na početku svečanosti okupljene su pozdravili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji su u emotivnim govorima zahvalili svima koji njeguju sjećanje na hrvatske branitelje, osobito na strane dragovoljce koji su svoje živote dali za slobodu Hrvatske.

Program je vodio glumac HNK Split Pere Eranović, uz nastup klape HRM-a “Sveti Juraj”, čije su izvedbe dodatno pridonijele dirljivoj atmosferi. Sa francuskog jezika prevodila je Kristina Nuić Prka, kojoj su se posebno zahvalili Lyliane Fournier, majka poginulog heroja, te pukovnik Damir Radnić, zapovjednik HOS-a u Vukovaru i Bogdanovcima.

Autor Ghislaine Dubois: “Zločin na Ovčari najveći je u Europi”

Autor knjige, belgijski odvjetnik Ghislaine Dubois, tijekom Domovinskog rata boravio je u Hrvatskoj, prepoznajući pravednost hrvatske borbe za slobodu. Kasnije je stupio u kontakt s obitelji poginulog Jean-Michela te je danas, kako je rekao, dio iste obitelji i srca koje čuva uspomenu na vukovarskog heroja.

“Tijekom Domovinskog rata obilazio sam bojišnice u Hrvatskoj. Žao mi je što se Jean-Michel i ja nismo susreli, jer sam siguran da bismo postali prijatelji. I ja sam zavolio Hrvatsku i pravednu borbu vašeg naroda. Zločin koji su četnici i JNA počinili na Ovčari najveći je zločin počinjen u Europi”, poručio je Dubois, čije su riječi dočekane dugim pljeskom.

Majka heroja: “Čitali smo vijesti zajedno, a on je rekao – moram pomoći tim ljudima”

Posebno emotivan trenutak bio je obraćanje Lyliane Fournier, majke poginulog Jean-Michela Nicoliera. Ona se prisjetila sinovog djetinjstva u francuskom gradu Vesoulu i trenutka kada je odlučio doći u ratom zahvaćenu Hrvatsku.

“Jean-Michel je, kao i ja, volio puno čitati. Čitali smo zajedno novine, slušali vijesti. Kada je čuo da je vaša Domovina napadnuta, rekao mi je – ‘Moram pomoći tim ljudima’. Radila sam tada u Poglavarstvu grada Vesoulea. Ljudi tamo nisu razumjeli gdje i zašto ide. Sjećam se i njegovog zadnjeg telefonskog poziva iz ratnog Vukovara, dok su odjekivale granate. Rekao je: ‘Mama, reci međunarodnoj javnosti, ovdje je strašno, ovim ljudima treba pomoći.’”

Riječi gospođe Fournier ganule su publiku do suza. Uz nju je cijelo vrijeme bio Jeanov nećak Matheo Nicolier, koji je na kraju skupa, vidno potresen, izgovorio tek: “Hvala, Splitu.”

“Vjerujem da ćemo pronaći tijelo Jean-Michela Nicoliera”

U ime Ministarstva hrvatskih branitelja, okupljenima se obratio pukovnik Damir Radnić, zapovjednik HOS-a u Vukovaru i Bogdanovcima, koji je istaknuo koliko Split i Torcida poštuju žrtvu Vukovara:

“Znamo koliko Split i ja kao hajdukovac, kao i Torcida, poštujemo i obilježavamo žrtvu Vukovara. Uvjeren sam da ćemo pronaći tijelo pokojnog Jean-Michela Nicoliera, kako bi se ostvarila želja njegove obitelji da nađe svoj mir i da ovaj heroj, koji je rođen kao Francuz, a poginuo kao Hrvat, počiva u gradu heroju – Vukovaru.”

Odličje ratnika u čast francuskom heroju

Na kraju svečanosti, u ime dragovoljaca HOS-a, kojem je pripadao i pokojni Jean-Michel Nicolier, uručena je zahvalnica i Odličje Ratnika njegovoj obitelji, a uručena je i pukovniku Damiru Radniću. Priznanja su predali pukovnik Marko Skejo i pukovnik Miće Čuk,

Publika je dugim pljeskom i suzama u očima odala počast mladiću koji je, kako glasi i naslov knjige, rođen kao Francuz, ali poginuo kao Hrvat – simbolu prijateljstva, hrabrosti i žrtve koja nikada neće biti zaboravljena.