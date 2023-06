SUZE I KUPANJE Kako izbjeći dramu oko pranja kose djeci?

Kada se pripremate za dolazak djeteta sigurno se možete pripremiti na nespavanje, bezbroj prljavih pelena i neprestan umor, no nitko sigurno ne stavlja “pranje kose” na popis stvari koje će sigurno biti stresne u narednim mjesecima.

Zašto neka djeca obožavaju kupanje i plaču kada izađu iz kade, a za druge obično pranje kose predstavlja pravi egzorcizam, to nam nitko nije uspio objasniti.

Zašto neka djeca ne podnose pranje kose?

Za početak, da vas utješimo. Baš kao i sve lijepo i sve teško i ovo je samo jedna faza u djetetovom životu koja će proći. Loša vijest - i ovu fazu, baš kao i sve ostale, treba preživjeti. Dok većina djece uživa u “brčkanju” u kadici i igri s vodom, neka djeca jednostavno odbijaju kupanje. Svako kupanje i pranje kose može biti popraćeno suzama, vrištanjem i tako ovaj umirujući ritual postaje glavni izvor stresa, kako za dijete, tako i za roditelje.

Postoji nekoliko glavnih razloga zbog kojih dijete može odbijati pranje kose, a to su:

Strah da će im nešto uči u oči

Pritom dijete ne razmišlja o šamponu koji bi mogao malo pecnuti oči, nego jednostavno pomisao da bilo što, pa čak i voda, dotakne njihove oči kod neke djece izaziva veliki strah. Rješenje je prije nego krenete močiti kosu umiti dijete nekoliko puta mokrom rukom kako bi prijelaz bio postupan. Dodatno za pobijediti ovaj strah moglo bi pomoći neke manje posude kojom ćete kontrolirano polijevati samo kosu, pa će se izbjeći da voda ide niz djetetovo lice.

Strah od prevrtanja u vodi

Iako većina djece još uvijek nema potpuno razvijen osjećaj za strah, neka djeca jednostavno se boje mnogo više toga, pa tako i pada u skliskoj kadi i jednostavno se ne osjećaju sigurno tijekom kupanja. Jedino rješenje je da u kadi bude vrlo malo vode i da pridržavanje dijete cijelo vrijeme, kako bi se osjećalo sigurnije uz vas. Sjetimo se, samo je faza koju treba izdržati.

Osjetljivost na određenu vrstu dodira

Neka djeca uopće nemaju averziju od vode, već im pranje kose predstavlja neki oblik dodira koji im nije ugodan i jasno nam to daju do znanja. Nekoj djeci manje smeta brzinsko i mnogo čvršće utrljavanje šampona, dok je drugoj djeci lakše podnijeti nježno i lagano masiranje. Ispipavanje terena i mnogo razgovora najlakši je put do rješenja ovog problema.

Kako roditelji mogu pomoći u ovoj zahtjevnoj fazi?

Osim upornosti i mnogo razgovora, možete pokušati još nekim od sljedećih metoda:

Plivanje - ako u okolici imate mogućnost satova plivanja za dijete, osim vrlo korisne i zdrave navike, dijete bi se moglo vrlo lako priviknuti na boravak u vodi i samim time ni kupanje više ne bi bilo dramatično.

- ako u okolici imate mogućnost satova plivanja za dijete, osim vrlo korisne i zdrave navike, dijete bi se moglo vrlo lako priviknuti na boravak u vodi i samim time ni kupanje više ne bi bilo dramatično. Tuširanje - Strah od prevrtanja i strah od ulaska vode i šampona u oči mnogo je manji ovako, pa bi upravo tuširanje umjesto kupanja moglo biti rješenje vaših problema. Osim toga, traje kraće pa ako ne pomogne, barem će drama kraće trajati.

- Strah od prevrtanja i strah od ulaska vode i šampona u oči mnogo je manji ovako, pa bi upravo tuširanje umjesto kupanja moglo biti rješenje vaših problema. Osim toga, traje kraće pa ako ne pomogne, barem će drama kraće trajati. Djetetu prepustite dio kontrole - Ako djetetu dozvolite da samo dozira i utrljava šampon ili upravlja tušem (ako je dovoljno veliko za to), tada bi kupanje djetetu moglo postati jedan oblik igre i element “odraslosti” uvelike bi mogao pomoći da dijete kupanje počne doživljavati kao zabavu.

- Ako djetetu dozvolite da samo dozira i utrljava šampon ili upravlja tušem (ako je dovoljno veliko za to), tada bi kupanje djetetu moglo postati jedan oblik igre i element “odraslosti” uvelike bi mogao pomoći da dijete kupanje počne doživljavati kao zabavu. Zaštitne naočale - Ako ništa ne pomaže, naočale za ronjenje bi mogle biti dosta zabavno rješenje vaših problema. Ispiranje kose bit će nešto izazovnije, no djetetu će svakako biti zabavno.

- Ako ništa ne pomaže, naočale za ronjenje bi mogle biti dosta zabavno rješenje vaših problema. Ispiranje kose bit će nešto izazovnije, no djetetu će svakako biti zabavno. Budite spremni - Pokažite djetetu da imate pri ruci suh ručnik kojim ćete odmah obrisati oči ako slučajno voda ili šampon dođu do njih.

- Pokažite djetetu da imate pri ruci suh ručnik kojim ćete odmah obrisati oči ako slučajno voda ili šampon dođu do njih. Budite zabavni - Pokušajte od kupanja napraviti jedan pravi igrokaz. Kada je vrijeme za ispiranje kose dijete neka gleda u nebo (plafon) i broji imaginarne zvjezdice!