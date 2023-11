SUTRA ORKANSKA BURA DO 130 KM/H! Već sutra najjače zahlađenje dosadašnjeg tijeka jeseni. Ovako stoje stvari za ljubitelje snijega

Jučerašnji je donio prolazno smirivanje vremena i prestanak bure. Nakon prohladnog jutra, dan je bio topao, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Za dio godine iznimno visokih 22,8°C danas je službeno izmjereno u Dubrovniku. U Čilipima je bilo 21,1°C, u Hvaru 19,5°C, Makarskoj 18,5°C itd. Knin je s 12 stupnjeva jučer bio najhladniji u Dalmaciji, a u unutrašnjosti zemlje najviše dnevne temperature nigdje nisu bile dvoznamenkaste.

Već danas slijedi novo naoblačenje s kišom, a u dane vikenda nas očekuje olujna bura i najveće zahlađenje dosadašnjeg tijeka jeseni.

Promjenu vremena potaknut će naglo spuštaju goleme količine zraka arktičkog podrijetla s dalekog sjevera kontinenta ravno u Sredozemlje, a u noći na subotu nad Otrantom će se formirati sekundarni ciklonalni centar iza kojeg će početi prodor vrlo hladne zračne mase nad naše područje.

Ipak, zahlađenje ni po čemu ne izlazi iz okvira karakterističnog za ovaj dio godine, a iako će dio zemlje donijeti kratkotrajne snježne oborine, uglavnom ga neće biti u nizinama, a osobito ga neće biti bilo gdje na Jadranu. Glavno obilježje vremena bit će olujna bura u subotu zbog čega je DHMZ izdao crveni stupanj upozorenja za Podvelebitski kanal i dio srednje Dalmacije.

Danas će biti umjereno do znatno oblačno. Dok će na sjevernom Jadranu biti suho, povremene kiše bit će u Dalmaciji, najviše u srednjoj i južnoj u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab veći dio dana, popodne na moru zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 15°C, najviše dnevne temperature od 12 do 19°C.

Subota će još samo u početku biti oblačnija, južnije od Splita bit će malo kiše, u Zagori će biti kiše i snijega, a na jugu Dalmacije može zagrmjeti. Prestanak oborina i razvedravanja danju će se proširiti na cijelu obalu. Zapuhat će jaka do vrlo jaka bura s olujnim udarima, a podno Velebita, Mosora i Biokova mogući su orkanski udari. Bura će navečer slabiti i okretati na tramontanu. Bit će osjetno hladnije s najvišim dnevnim temperaturama od 6 do 14°C, a dojam hladnoće povećavat će bura.

U nedjelju će prevladavati vedro, umjerene naoblake može biti samo iznad Kamešnice i Dinare gdje je moguć povremeni slab snijeg. Puhat će umjerena do jaka tramontana, slabit će u drugom dijelu dana. Jutro i večer još hladniji, danju većinom od 8 do 14°C.

Novo naoblačenje očekuje nas u ponedjeljak. Do kraja dana će biti kiše, u planinama i snijega, a snježna granica mogla bi se u utorak spustiti nisko u Dalmatinskoj zagori.