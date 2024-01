SUTKINJA KOMENTIRALA ŠTRAJK Ministarstvo nije održalo obećanje. Reformu plaća čekamo od 2009. godine

Suci kreću u 'bijeli štrajk' i od 22. siječnja do 2. veljače će odrađivati samo predmete u kojima bi moglo doći do nenadoknadive štete za građane, poput primjerice suđenja kojima prijeti zastara.

U emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' govorilo se o tome zašto suci drugi put u manje od godinu dana štrajkaju, kako će izgledati rad na sudovima od 22. siječnja te što nudi Vlada, a što traže suci. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave Juro Martinović gostujući u emisiji rekao je kako u Ministarstvu postoje volja i razumijevanje za probleme, prenosi HRT.

- Malo smo iznenađeni da se dogodila inicijativa novih razgovora prema nama, izvan radne skupine, a da je već postojala odluka da se ide s mjerama upozorenja od 22. siječnja. Naravno, ne može se postići rješenje i ispuniti očekivanja udruge sudaca, ali se može postići dogovor i da se ide u realizaciju tog dogovora. Plaće sudaca doći će na red odmah nakon što uredimo sustav plaća službenika državnih i javnih namještenika. Neće moći postojati takva razlika da službenici imaju znatno veće plaće od pravosudnih, ali i od državnih dužnosnika u sustavu plaća koji se namiruju od javnih sredstava, od poreznih obveznika iz proračuna - rekao je Martinović.

Dopredsjednica Udruge hrvatskih sudaca Tijana Kokić rekla je kako suci reformu svojih plaća čekaju od 2009. godine.

- Štrajk nije bio dogovoren i nismo išli mimo toga na razgovor. Štrajk nije bijeli, mi radimo samo ne obavljamo poslove koji su građanima poznatiji pa mjere upozorenja imaju možda bolji efekt. Do mjera upozorenja 22. siječnja neće doći ako u međuvremenu sjednemo za stol s nekim konkretnim dogovorom za ono što je ministar javno obećao u svibnju 2023. Ponuđena materijalna prava smo odbili jer nisu u vezi cjelovitog rješavanja. To je definitivno nešto što nas ne zadovoljava. Da mi vidimo želju da se to riješi kako je predviđeno zakonom onda bi to drugačije doživjeli - kazala je Kokić.

Upitana kako će izgledati te mjere upozorenja, odgovorila je da će biti onako kako je izgledalo lani u travnju i svibnju.

- Provodit će se radnje koje bi mogle izazvati, da se ne provedu, nesagledivu štetu za građane - rekla je Kokić pa dodala:

- Ako ima volje na drugoj strani onda ćemo tražiti argumente kako problem riješiti, ako nema volje onda ih mi sami ne možemo naći. Kod nas postoji volja da pravosuđe neometano funkcionira, da sudbena vlast funkcionira kako Ustav i hrvatski zakoni traže da građani i poduzetnici dobiju usluge koje im sudbena vlast treba dati. Mi očekujemo, zbog ozbiljnosti posla koje sudbena vlast radi, da sudbena vlast neće napraviti ozbiljniju opstrukciju prava građana. U ovim mjerama upozorenja sudjelovat će više sudaca nego prošli put. Neaktivnost Ministarstva i neodržavanje obećanja je proizvelo dodatni bunt i kod onih koji su tada bili pasivniji. Nitko sretniji od sudaca ako do mjera ne dođe jer to je opterećenje i za nas i zaista ne bi to da nam nije zadnji i jedini korak.