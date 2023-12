ŠUTA NIJE ŠTEDIO RIJEČI Teško se obrušio na Puljka, žestoko ga je napao: "Nema nikakvog znanja i politički je lažov"

Iz splitskog HDZ-a danas su frcale iskre, a prvi čovjek ove stranke sasuo je žestoku paljbu prema gradonačelniku Grada Splita Ivici Puljku i njegovim suradnicima.

Naime, Tomislav Šuta je na konferenciji za medije obradio dvije teme, a najviše se osvrnuo na činjenice oko stanja u 'Vodovodu i kanalizaciji Split', a komentirao je i na novo zaduženje Grada Splita. Točnije, govorio je ispred medija i o Proračunu Grada Splita.

"Niz neistina iznio je po pitanju gradske tvrtke 'Vodovod i kanalizacija'"

Šuta tvrdi da Puljak obmanjuje javnost i da laže. Kaže da za svoje neuspjehe uvijek traži krivce u drugome.

"Brojnim izjavama Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita obmanjuje javnost. On izgovara neistine i on je najnesposobniji gradonačelnik u povijesti Grada Splita. Nema nikakvog znanja i politički je lažov. Od njega se očekuje da pokaže barem malo pristojnosti te da u ovoj političkoj igri jasno kaže da ništa nije napravio. Niz neistina iznio je po pitanju gradske tvrtke 'Vodovod i kanalizacija'. Gledajte, ja sam ponosan na svoj rad u Vik-u, dok s vodio firmu građani su plaćali najniže cijene. To govori da smo uz sve izazove koji su bili u tom periodu, a inflacija je već odavno započela, plaćali najniže cijene. U periodu od pet godina Vik je poslovao u plusu, uz sve probleme, inflaciju i koronu. Niti u jednom trenutku nisam izlazio u javnost niti sam kukao. Kada sam firmu preuzeo uspio sam smanjiti gubitke za 12,8 milijuna kuna, ali s već postojećim cijenama. No, gradonačelnik uvijek za svoje neuspjehe traži krivce u drugome. Ovdje sada vidimo isključivo nesposobnost gradonačelnika i svih onih s kojima surađuje. U svim izazovnim situacija tvrtka 'Vodovod i kanalizacija' imala je najveće i najvažnije projekte u Republici Hrvatskoj. Riječ je o 400 milijuna eura projekata koji su u provedbi; pazite, vidite vi koji je to iznos!", žustro je govorio predsjednik HDZ-a Split.

"Imali smo probleme, ali..."

Nadalje, rekao je da je Puljku u nasljedstvo ostavio 60 projekata koji su finalno izrađeni. Naglasio je da je novom direktoru rekao što prvo treba napraviti.

"Puljku je u nasljedstvu ostalo 60 projekata koji su finalno izrađeni i samo ih treba provesti. Na računu je ostalo 13,5 milijuna eura. Iz ove tvrtke otišao sam prije četiri mjeseca i novom direktoru sam rekao koji su prvi potezi koje mora napraviti. Imali smo probleme, ali ja sam racionalizirao poslovanje firme i nikad se nisam bunio niti sam ikome kukao, pa ni medijima. Uglavnom, gradonačelnik govori samo laži, samo priča laži... Svi su dokazi tu, javno je sve objavljeno, a kroz ovu prezentaciju sam vam sve dokazao", istaknuo je prvi čovjek HDZ-a dok je ispred novinara 'listao' prezentaciju.

Spomenuo je i Nenada Uvodića, bio je vrlo oštar

Zamjera poteštatu što niti jednom nije sudjelovao u radu Skupštine.

"Gradonačelnik vam je osoba koja ni u jednom trenutku ne sudjeluje u radu Skupštine nego samo pošalje svoje izaslanike, u ničemu ne sudjeluje. Plan poslovanja za 2023. godinu mu je predstavljen i isti je prošao. Rečeno mu je koji su dodatni troškovi. Gradonačelnik je bio sa svime upoznat, sve troškove je znao i prije i sve mu je bilo prezentirano. Očekivalo se povećanje cijene od 11 euro centi po metru kubnom za iduće razdoblje, no nije iskomunicirano dodatno povećanje od skoro 250 posto od prijedloga. Svrha svega je da je da se ovo ostalim gradovima i općinama predstavi, bitno je znati zašto dolazi do ovolikog povećanja cijena? Povećanje isključivo može biti onoliko koliko ti treba, a velika odstupanja ne smiju postojati", pojasnio je Šuta, a opleo je i po Nenadu Uvodiću, suradniku Ivice Puljka iz stranke Centar i potpredsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita.

"Želim Puljku poručiti da svog stranačkog kolegu i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Nenada Uvodića odlijepi od fotelje "Eko kaštelanskog zaljeva" koja djeluje na teret "Vodovoda i kanalizacija". Plaće tamo namiruje Vik. Zašto gradonačelnik štiti svoga stranačkog kolegu? Ovdje vidimo elementarno nepoznavanju materije, Puljak i svi oko njega su teške neznalice, čovjek je obična svađalica, ništa nije napravio. Njegov način rada je obični spin", opleo je.

"On i zamjenici su obični lažovi i manipulatori"

Na samom kraju medijske konferencije osvrnuo se i na Proračun Grada Splita. Šuta upozorava da će Puljak građane dodatno zadužiti.

"Što se tiče proračuna, građani će platiti nove namete, a proračunsko zaduženje bit će 52 milijuna eura. Čovjek iz proračuna kojeg je predstavio ništa razvojno nije naveo za ovaj grad. Cijeli dokument se temelji na neznanju i nesposobnosti i mi mu samo želimo reći da ne stvara nove probleme Splićankama i Splićanima i svim građanima ovog grada. Sve mjere je izostavio, a ključne stvari poput rješavanja problema stanova za mlade je potpuno izostavio iz svega. Pokazao je socijalnu neosjetljivost prema osobama s invaliditetom, njemu nije stalo do neosjetljivih skupina u našem društvu. Najavio da će riješiti Pazar i Hrvojevu ulicu, ali u ovom novom dokumentu Proračuna mi ne vidimo rješenje tih problema. Osim toga, riješio je nula metara cesta, to mu je zadnja rupa na sviralu. Eto, ni taj problem on neće riješiti. On je najgori gradonačelnik u povijesti Grada Splita. On i zamjenici su obični lažovi i manipulatori", zaključio je predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta.