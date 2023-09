ŠUŠUR, PJESMA I PLES NA SPLITSKOJ RIVI Priprema se nešto posebno, polako se puni glavna gradska šetnica...

Odbrojavaju se sati do početka velike humanitarne manifestacije, utrke/šetnje Race for the cure, koja će se danas s početkom u 18 sati, održati na splitskoj Rivi.

Podsjetimo, prije nekoliko dana smo pisali da je u Županijsku ligu protiv raka, pristiglo više od tri tisuće prijava timova, obitelji, brojnih pojedinaca, tvrtki i institucija.

Dobrodošli su transparenti podrške oboljelima

Program na Rivi počeo je u 10 sati nastupima dječjih plesnih klubova, pjevača i glumaca, a start je u 18 sati.

Prije početka trke mali show priredit će Ekološko društvo Picigin Bačvice koji će po prvi put napraviti promociju popularne igre "picigin na suvo". Početak utrke obilježit će se nastupom Orkestra Hrvatske ratne mornarice i Splitskom mažoretkinja.

Nakon utrke je vatromet i puštanje bijelih golubica kao simbol ljubavi, mira i sjećanja. Nakon svega nam slijedi svečani koncert na kojem nastupaju Giulianno, Domenika, Tedi Spalato, Alen Nižetić, Petar Dragojević, Jole i Nataša Reić uz grupu Pink Panther koji je kućni bend koji će pratiti sve izvođače.

Na trci su dobrodošli transparenti podrške oboljelima, ili sjećanja za sve one koji nisu tu.

"Himna Think Pinka je pjesma "I run for life" koju izvodi Melissa Etheridge, koja je i sama pobijedila rak dojke. Pjesma poručuje: "kad nam ožiljak obilježi tijelo, nitko nam ne može uništiti snagu naše duše". Upravo tako, Split i njegovi građani, trčat će i šetati za hrabre žene koje će se na Rivi okupiti u posebnim, ružičastim majicama. Odazovite se jer zajedno smo jači", pozivaju organizatori.

Još uvijek se možete prijaviti...

Još uvijek se možete registrirati na www.raceforthecure.eu ili na startu, tijekom nedjelje na Rivi, i dati podršku oboljelima od karcinoma dojke.