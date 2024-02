Supetar bilježi porast broja stanovnika, a više je i prvašića u školi

Supetar se pohvalio brojkama i razvojem grada, a najviše su ponosni na porast broja stanovnika u tom gradu.

Grad Supetar je jedan od rijetkih gradova koji bilježi pozitivan prirast broja stanovnika. Temeljem podataka koji su pristigle u gradsku upravu broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu iznosi 32 novorođene djece, dok je

prijavljeno 26 naknadi za pogrebne troškove. Osim ovih podataka , Grad Supetar je i jedan od samo 7 gradova u RH koji bilježi porast broja , i to kao 2 grad po redu nakon Krka.

"Od 2011. godine broj stanovnika u Supetru porastao za 6,55 % .Činjenica tolikog rasta još je vrjednija kad znamo da je Supetar grad na otoku i da se uz svakodnevne izazove nosi i s mnogim specifičnostima otočkog života. Porast stanovništva je najveći pokazatelj da grad razvijamo u pravom smjeru i da nas mnogi sve više prepoznaju kao mjesto kvalitetnog i ugodnog življenja.

Malo smo dublje analizirali statističke podatke popisa stanovništva i rezultati su nas prilično iznenadili u

pozitivnom smislu. Najveći porast stanovništva vidljiv je u dobnoj skupini od 25 do 44 godine, kao i kod djece do

14 godina. Znači, najveći udio u porastu čini upravo mlada, radno najsposobnija skupina. Proporcionalna

zastupljenost djece u toj analizi znači da ti mladi ljudi koji se doseljavaju, u našem gradu zasnivaju obitelji, rađaju i odgajaju djecu. To, pak, potvrđuje da naš grad nudi brojne prilike za zaposlenje, planiranje i podizanje obitelji.

Primjetan je i porast doseljavanja ljudi treće životne dobi, umirovljenika i građana starijih od 65 godina, koji

gradsku džunglu žele zamijeniti mirnijim, opuštenijim i ugodnijim životom u maloj sredini poput naše.

U Gradu Supetru u školskoj godini 2023/24. u osnovnu školu ukupno je upisano 428 učenika, od kojih je 38

prvašića. Sedam više negoli prošle godine, a ukupno 51 učenik više nego 2016. godine. U predškolskom odgoju

imamo upisano 201 dijete, od čega je ove godine čak njih pedesetoro novoupisanih.To je ravno dvostruko više negoli godinu prije.

Ulaganja koja se tiču predškolskog odgoja te ulaganja u djecu i mlade su planirana u iznosu od 1,460 mil EUR od

čega se 1,3 mil EUR odnosi na financiranje redovne djelatnosti , a 160 tis EUR za izgradnju nove grupe.

Izdvajanja za predškolski odgoj narasla su za 298% u ovih 10 godina kada je ukupno za predškolski odgoj bilo na raspolaganju 385 tis EUR (2013).Ukupna ulaganja u tom periodu iznosila su 8,7 mil EUR

Za 2024. godinu predviđeno je ulaganje u predškolski odgoj:

-Grad Supetar je uskladio plaće u predškolskom odgoju s osnove koeficijenta i osnovice sa plaćama u

školstvu i tako ispunio svoju zakonsku obvezu,

- Završavamo izradu projekta izgradnje nove jasličke grupe sa ciljem upisa što većeg broj djece u

narednu pedagošku godinu nakon koje će se raspisati nabavka za pronalaženje izvođača radova,

- Završavamo izradu projekta uređenja dječjeg igrališta i zatvaranja dijela vanjskog dvorišta na vrtića

na adresi Petra Jakšića,

- Sa RH rješavamo imovinsko- pravne odnose sa ciljem darovanja dijela zgrade i dvorišta,

- Pokrećemo postupak izmjene Pravilnika u upisu u vrtić koji će postupak biti javno objavljen za sve

komentare i sugestije sukladno zakonskoj osnovi ,

Osim ovih izdvajanja gradimo novo sportsko igralište u Splitskoj, novo dječje igralište u Supetru. Intenzivno sa

Splitsko-dalmatinskom županijom radimo na izgradnji nove osnovne škole koje je po pokazateljima Ministarstva

obrazovanja ima prvenstvo gradnje u našoj županiji. Radimo i na novoj odluci o socijalnoj skrbi uključivati će i

besplatan vrtić za najugroženije skupine stanovnika našeg grada, demografske mjere, ulaganja u kvalitetu života, temelj su svih naših politika. Prema istraživanju proračuna jedinica lokalne samouprave u RH o ulaganjima u kvalitetu života građana, uvijek smo u top 10 gradova.

Više puta smo bili u finalu izbora za najbolji grad po kvaliteti života, kao jedan od rijetkih gradova s juga Hrvatske koji uopće ulazi u uži izbor.

Gospodarstvo je osnova svega pa je potrebno istaknuti naša velika ulaganja u infrastrukturu, poslovnu

zonu, turizam i obrt. Možemo biti ponosni na to što smo pri vrhu po broju obrtnika na tisuću stanovnika u Hrvatskoj.

Brač je dobro povezan s kopnom, blizina Splita je ključna, posebno zbog nedostatka kompletnih zdravstvenih uslugana otoku. No kroz našu luku godišnje prođu dva milijuna putnika, što je za grad od 4500 stanovnika ogroman broj", napisali su u priopćenju iz grada Supetra.