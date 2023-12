SUĐENJE DILERIMA IZ DALMACIJE DOŽIVJELO VELIKI OBRAT Promijenio taktiku pa navukao još već kaznu sebi i "pajdašima"

Nakon što je u ponovljenom suđenju odlučio promijeniti obrambenu taktiku pa je nakon prijašnjeg priznanja naglo zašutio, Mario Mijalić (28) iz Dubrovnika "isposlovao" je za sebe i dvojicu svojih "pajdaša" Marija Zvjerkovića (43) iz Nove Mokošice i Nikolu Hota (29) iz Cetinja dosta veće zatvorske kazne nego što su dobili nakon prvog postupka na splitskom Županijskom sudu za krijumčarenje i preprodaju najmanje osam i pol kilograma marihuane u sastavu zločinačke grupe.

Naime, u prvom suđenju Mijalić je priznao krivnju pa je tada dobio dvije i pol godine zatvora, Zvjerković koji je šutio cijelo vrijeme dobio je tri godine, isto kao i Hot, koji je tvrdio da sa švercom marihuane nema nikakve veze. Sada su, pak, i Zvjerković i Mijalić osuđeni nepravomoćno na po četiri i pol godine robije, a Hot na četiri godine i 10 mjeseci zatvora, piše Slobodna Dalmacija.

Policijska zamka

Trojku je USKOK teretio da su se od kraja 2015. do početka srpnja 2016. godine povezali u "zajedničko djelovanje sa više za sada nepoznatih osoba, od kojih najmanje jednom iz Albanije" te su iz Albanije nabavljali marihuanu, i to preko Hota, studenta bankarstva u Baru, koji ju je dovozio do Crne Gore. Zvjerković je tamo slao zasad nepoznate osobe koje su drogu preuzimale i prevozile je do Dubrovnika.

Zvjerković bi drogu držao u svom vozilu "Alfa Romeo", a Mijalić bi je pretovario u svoje vozilo i skladištio. Po USKOK-u su u četiri navrata prokrijumčarili najmanje osam i pol kilograma marihuane koju su nabavljali po cijeni od dvije i pol tisuće eura po kilogramu, a prodavali je u pakiranjima od po 10 grama po cijeni od 66 eura (500 kuna) pa su tako prodali najmanje četiri i pol kilograma marihuane, zaradivši najmanje 30 tisuća eura (225 tisuća kuna).

Nešto više od tri kilograma "trave" pronađeno je 7. srpnja 2016. godine, kada je policija u kontroli prometa zaustavila Zvjerkovića u automobilu i pronašla 13 vakumiranih paketa droge.

S nalogom suca istrage dubrovačkog Županijskog suda, ispraznili su vreće s pravom "travom" i u njih podmetnuli zamjensku tvar te su čekali da netko dan poslije dođe drogu preuzeti. Bio je to baš Mijalić te je uhićen, a pretragom njegovog stana nađeno je još gotovo pola kilograma marihuane, a kod Zvjerkovića otprilike ista količina.

Nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu, slučaj dolazi pred vijeće suca Zorana Ivaniševića. Sva trojica su sada rekli da se ne osjećaju krivima, a Zvjerković i Mijalić su naveli da neće dati niti obranu niti odgovarati na pitanja, dok je Hot kazao da će dati obranu i odgovarati samo na pitanja svog odvjetnika.

Zanimljivo je da je Mijalić u prvom suđenju priznao sve i kazao da su planirali prodajom droge riješiti kockarske dugove koje su sva trojica imali prema "ljudima kojih su se jako plašili".

Kako je Hot pobjegao u Crnu Goru da se izvuče od svega, Mijalić je, kazao je, bio na njega ljut te je zato sve ispričao na ODO-u Dubrovnik nakon uhićenja u srpnju 2016. godine. Tada je, naime, rekao da su se sva trojica povezali i podijelili uloge.

Dvije godine kasnije, na prvom suđenju sve je svalio na Zvjerkovića koji je, po njemu, došao na ideju da dugove riješe na ovaj način i da se u to uključio i on, a da Hot s tim nije imao veze, javlja Slobodna Dalmacija.

Kockarski dugovi

Hot je u svojoj obrani naveo da su sva trojica zaista imali kockarske dugove te da im je on obećao pomoći tako što će im dati 8 tisuća eura koje, naposljetku, ipak nije dao. Rekao je da ne vidi zašto se on nalazi u optužnici, da je kriv za kocku, ali ne za drogu i da se takvim stvarima nikad nije bavio. Naveo je i da je porijeklom Albanac i da tamo ima rodbinu.

- Okrivljeni Mijalić je svoju raniju obranu kojom tereti sebe i ostalu dvojicu kasnije izmijenio tako da je okrivljenog Hota neosnovano pokušao amnestirati od čina koji mu se stavlja na teret, a zapravo je time pokušao sud dovesti u zabludu.

Ovako izmijenjenom obranom Mijalić nije pridonio brzom i efikasnom okončanju postupka, već je naprotiv njegova izmijenjena obrana rezultirala i odugovlačenjem - napisao je, uz ostalo, u svojoj presudi sudac Ivanišević.