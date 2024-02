Suci prekidaju štrajk: 'Zakazana ročišta kreću od ponedjeljka...'

Sudovi će od ponedjeljka opet normalno raditi, održavat će se sva zakazana ročišta. Odlučeno je to nakon sastanka ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice s čelnicima Udruge hrvatskih sudaca (UHS). Mjere upozorenja, kako je bilo i najavljeno, trajale su od 22.01. do 2.02., no njihov prestanak ne znači da su svi problemi riješeni, nego je dogovoreno kako će se u utorak održati novi sastanak i nastaviti razgovori, prenosi Jutarnji list.

Ovo je prvi pomak do kojega je došlo nakon 12 dana bijelog štrajka sudaca i državnih odvjetnika tijekom kojega su se rješavali samo hitni predmeti, što znači oni koji su zakonom definirani kao hitni i oni kod kojih bi zbog odgode nastupila nepopravljiva šteta. Pravosudni dužnosnici tek su u četvrtak prvi put sjeli za stol s resornim ministrom pravosuđa i uprave Malenicom.

Suci i tužitelji od prvoga dana štrajka traže da Vlada ispuni obećanje iz svibnja prošle godine kako će do kraja 2023. godine donijeti novi Zakon o plaćama sudaca u kojemu će provesti indeksaciju njihovih plaća, stupnjevanje i urediti materijalna prava.

Premijer Andrej Plenković izjavio je kako smatra da je štrajk potpuno neprimjeren prema ovoj Vladi koja je, naglasio je, za razliku od ranijih vlada koje su smanjivale plaće, dva puta povećala plaće sudaca i podvukao da u ovome mandatu neće biti indeksacije plaća.

- Nakon što smo povećali plaće sudaca, dogodio se štrajk pravosudnih službenika koji su smatrali da su sucima jako puno povećane plaće. Ono što je ministar govorio tada nije podrazumijevalo sedam tjedana štrajka. Ono što je govorio tada, sad više ne stoji i to suci znaju, ministar im je rekao. Prema tome, razgovori, poštovanje profesije sudaca i povećanje plaća da - ucjene ne - rekao je prije nekoliko dana premijer Plenković.