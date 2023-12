ŠU ŠU, SVI VEĆ ŠUŠKAJU O TOM Splitska glumica ponovno uhvaćena u društvu razvedenog kolege

Već neko vrijeme se šuška da je zvijezda serije "Kumovi", Ana Uršula Najev, u vezi s glumcem i glazbenikom Farisom Pinjom.

Izvori bliski paru otkrili su za Večernji list kako njih dvoje čak i žive skupa u stanu u Zagrebu, a glasine je dodatno rasplamsala Ana Uršula kad je na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju s Adventa.

Oni zasad o svemu šute, no sada su ponovno uhvaćeni zajedno u jednom kafiću u Splitu, gdje su oboje i nastupili.

Snimke Ane Uršule i Farisa osvanule su na društvenim mrežama kafića, a oboje su ih podijelili i u pričama na svojim Instagram profilima.

Podsjetimo, Faris se tijekom ljeta rastao od glumice Tare Thaller nakon malo više od godinu dana braka.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", izjavio je Faris tada.

Farisova bivša supruga Tara tijekom u vezi je s Mateom Cvenićem, kojeg je upoznala dok su zajedno sudjelovali u showu ''Ples sa zvijezdama'', piše Showbuzz.