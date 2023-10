STUDENTI DEMATIRAJU BAŠIĆA: "Nismo političari niti se bavimo politikom"

Nakon što je Hrvoje Bašić, predsjednik splitskog ogranka HSLS-a uputio priopćenje za medije o pobuni studenata Sveučilišta u Splitu, sada su se oglasili iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Ono su demantirali navode prvog čovjeka splitskog HSLS-a.

"Radi se o iznosu od 360 tisuća eura"

"Drage kolegice i kolege studenti, žao mi je što moram uopće reagirat na prozivke POJEDINACA i političara, ali mislim da je važno da razjasnimo neke stvari. Studentski zbor Sveučilišta u Splitu je predstavničko tijelo studenata i kao takvo bori se za sve studente. U navedenoj objavi gdje pojedinci prozivaju s tezom "pobuna splitskih studenata gdje je završilo 107.461,00 € studentskog novca" bitno je naglasiti da studentski zbor provodi natječaj za financiranje studentskih projekata iz novca od studentskih upisnina. Također, u objavi se navodi da se radi o iznosu od 464.529,83 € što je apsolutna neistina i laž. Točnije, radi se o iznosu od 360 tisuća eura kojim ne raspolaže studentski zbor niti Sveučilište u Splitu već se taj novac kroz natječaje dodjeljuje udrugama i pojedincima", navode iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu te nadodaju:

"Prošle akademske godine raspisana su dva natječaja za financiranje studentskih projekata iz upisnina u iznosu od 360 tisuća eura iz čega se može zaključiti da je sav novac od upisnina raspisan na natječaju sukladno svim važećim propisima. Studentski zbor osim članova sa sveučilišne liste ima i članove koji dolaze sa svih sastavnica te su oni isto tako punopravni članovi studentskog zbora, čime se jasno može vidjeti da Studentski zbor Sveučilišta u Splitu može imati neometani rad te će se do izbora novog predsjednika imenovati vršitelj dužnosti sukladno svim pravnim aktima", ističu.

"Zaista zvuči apsurdno da mi kao Studentski zbor nismo u godinu dana primili niti jedan e-mail ili žalbu"

"Kao osobu koja je na čelu Studentskog zbora godinu dana, osobu koja se bori za studente zanima me gdje je ta pobuna odnosno gdje su ti studenti? Nikakav novac nije nestao, te se radi o izjavi neupućenog političara gdje on iznosi laži ANONIMNOG POJEDINCA u cilju dezinformiranja javnosti… Zaista zvuči apsurdno da mi kao Studentski zbor nismo u godinu dana primili niti jedan e-mail ili žalbu. Također, treba naglasiti kako NISMO političari niti se bavimo politikom. Pozivam sve da se obrate prvenstveno studentima koji jedini mogu ocjenjivati naš rad i trud. Sveučilište u Splitu kao krovna organizacija također maksimalno radi na transparentnosti što je vidljivo iz navedenog kako nikakav novac nije nestao niti je potrošen kako se navodi. Za sam kraj mogu naglasiti da sam ponosan na rad članova Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu jer su to pojedinci koji svaki dan brinu o studentima i rade za njih", zaključuje Jerko Šarić iz Studentskog zbora Sveučilište u Splitu.