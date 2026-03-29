STRUČNJAK SAVJETUJE Kako zaštititi ključ automobila od krađe: zašto aluminijska folija nije najbolje rješenje

Tehnologija otvaranja automobila bez ključa, odnosno sustavi daljinskog otključavanja i pokretanja vozila, danas su postali standard u automobilskoj industriji. Ono što je prije nekoliko desetljeća bila inovacija rezervirana za luksuzne modele, danas je dostupno gotovo u svakom novom vozilu. Međutim, uz povećanu praktičnost dolazi i nova razina sigurnosnih izazova. Jedan od najčešćih oblika krađe vozila danas je takozvani “relay napad”. Riječ je o metodi u kojoj lopovi koriste elektroničku opremu za presretanje i pojačavanje signala između ključa i automobila. Na taj način mogu “prevariti” vozilo da je ključ u neposrednoj blizini, iako se on zapravo nalazi u kući vlasnika. Rezultat je jednostavno otključavanje i pokretanje vozila bez fizičkog kontakta s ključem, piše Nacional.

Zbog sve veće zabrinutosti vlasnika, pojavila su se razna improvizirana rješenja, među kojima je i omatanje ključa u aluminijsku foliju. Ideja je jednostavna – folija djeluje kao svojevrsni Faradayev kavez koji blokira elektromagnetski signal. No koliko je to zaista učinkovito i isplativo rješenje? U teoriji, aluminijska folija može smanjiti ili potpuno blokirati signal ključa, ali u praksi rezultati nisu uvijek dosljedni. Učinkovitost ovisi o kvaliteti omatanja, broju slojeva i konstrukciji samog ključa. Ako folija nije dovoljno dobro postavljena ili se s vremenom ošteti, zaštita postaje nepouzdana. Osim toga, svakodnevno omatanje i odmotavanje ključa predstavlja nepraktičnost koja brzo postaje zamorna.

Tu je i estetski i funkcionalni aspekt. Ključevi automobila već su danas često glomazni zbog dodatnih funkcija, a dodavanje slojeva folije samo povećava volumen. Nošenje takvog ključa u džepu ili torbi nije ugodno, a u određenim situacijama, poput prolaska kroz sigurnosne kontrole, može izazvati dodatna pitanja. Zbog svega navedenog, stručnjaci preporučuju korištenje specijaliziranih rješenja dizajniranih upravo za ovu svrhu. Jedno od najpopularnijih su takozvane Faraday torbice. Riječ je o zaštitnim futrolama izrađenima od materijala koji blokiraju radiofrekvencijske signale. Za razliku od aluminijske folije, ove torbice pružaju konzistentnu zaštitu, dugotrajnije su i znatno praktičnije za svakodnevnu uporabu.

Osim torbica, postoji još nekoliko učinkovitih mjera koje vlasnici mogu poduzeti. Primjerice, preporučuje se držati ključ što dalje od ulaznih vrata i prozora, jer se time smanjuje mogućnost presretanja signala izvana. Također, neki proizvođači nude opciju deaktivacije bežičnog signala ključa kada nije u uporabi, što dodatno povećava sigurnost. Napredniji sustavi uključuju i dodatne sigurnosne slojeve poput PIN kodova za pokretanje vozila ili biometrijske autentifikacije. Iako još nisu široko rasprostranjeni, ovi sustavi predstavljaju budućnost zaštite vozila od elektroničkih krađa.

Važno je naglasiti da nijedna metoda nije apsolutno sigurna, ali kombinacija više zaštitnih mjera značajno smanjuje rizik. Ulaganje u kvalitetnu zaštitu ključa relativno je mali trošak u usporedbi s potencijalnim gubitkom vozila. Zaključno, aluminijska folija može poslužiti kao privremeno i improvizirano rješenje, ali nije dugoročno praktična ni pouzdana. Suvremeni pristup sigurnosti zahtijeva korištenje namjenskih proizvoda i svijest o potencijalnim prijetnjama. U vremenu kada tehnologija napreduje velikom brzinom, jednako brzo moraju napredovati i načini zaštite.