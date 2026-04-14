Stručnjak savjetuje: Evo kako se riješiti ustajalog zraka u vašem domu

Jedna od najboljih stvari koje proljeće donosi, uz puno sunčeve svjetlosti, jest mogućnost otvaranja prozora bez straha od hladnoće. U tim slučajevima mogli biste primijetiti ustajali miris koji se počinje širiti po cijelom domu.

Stručnjak je za Real Simple objasnio što stoji iza takvih neugodnih mirisa i kako možete održati svoj dom svježim. "Na širenje mirisa najviše utječu toplina i vlaga. Tijekom zime, zbog loše cirkulacije zraka, neugodni mirisi s drvenih podova, zidova, tepiha, namještaja te sustava grijanja i ventilacije zadržavaju se u prostoru", rekao je stručnjak za čišćenje Ed Quinlan.

Poseban su problem mekane površine. Tepisi i razne tkanine zadržavaju čestice svojim vlaknima i pružaju veliku površinu na kojoj se mirisi lako zadržavaju. Osim toga, perut kućnih ljubimaca, urin i prljavština uneseni izvana mogu potaknuti rast bakterija i povećati mirise. Iako se ovi mirisi tijekom zime ne primjećuju, dolaskom toplijih dana i češćim provjetravanjem postaju izraženiji, piše Klix.ba.

To se najviše primjećuje u domovima s tamnim i vlažnim prostorima, poput podruma ili teško dostupnih mjesta ispod poda, gdje su uvjeti povoljni za rast plijesni. Kako bi se spriječilo stvaranje takvih mirisa, preporučuje se usisavanje barem dva puta tjedno, usisavačem s mikrofiltracijom.

"Vrećicu zamijenite kad nije napunjena više od dvije trećine kako biste održali optimalnu usisnu snagu", savjetuje Quinlan.

Također, ovisno o tome koliko se vaš dom koristi, preporučuje se profesionalno čišćenje tepiha jednom godišnje. Brzo uklanjanje nezgoda kućnih ljubimaca, prolivene tekućine i drugih onečišćenja sprječava prodiranje mirisa u meke površine.

Bez obzira na godišnje doba, možete primijeniti njemački način provjetravanja prostora kratkim, ali intenzivnim otvaranjem prozora. Ideja je da se prozori širom otvore jednom ili dva puta dnevno na pet do deset minuta kako bi se brzo cirkulirao svjež zrak i poboljšala kvaliteta zraka u prostoriji.

"To je odličan način za uklanjanje ustajalog zraka i održavanje njegove svježine tijekom cijele godine", kaže Quinlan.

Kad su prozori zatvoreni tjednima ili mjesecima, zrak u prostoriji ne cirkulira dovoljno, što može uzrokovati nakupljanje mirisa.

Pročišćivači zraka mogu pomoći u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru i dugoročno pomoći da vaš dom miriše svježije. Quinlan naglašava da je redovito održavanje doma ključno, jer je ključ za doček proljeća bez neugodnih, ustajalih mirisa.