Stručnjak otkriva: Travanj je najvažniji mjesec za vrt, evo što posijati za najbolji urod

Vrtlarenje uvelike ovisi o pravom trenutku, a travanj je, prema riječima vrtlara Benedicta Vanheemsa, ključan mjesec koji može odrediti uspjeh cijele sezone. Upravo sada, ističe, treba obaviti najvažnije sjetve kako bi vrt tijekom ljeta dao obilne i kvalitetne plodove, prenosi Net.hr.

Porast temperature tla i produljenje dana osiguravaju optimalne uvjete za sjetvu. Među kulturama koje preporučuje posebno se izdvajaju mrkva, tikvice, krastavci, blitva i celer.

Što posijati u travnju?

"Ako sada posijete pravo sjeme, praktički ste osigurali uspjeh vrta za cijelo ljeto", poručuje.

Mrkva (Daucus carota)

Iako se često smatra lako dostupnim povrćem, mrkva u vlastitom vrtu dobiva sasvim novu vrijednost. Dok neki savjetuju da se uzgajaju skuplje kulture, a mrkva kupuje, Vanheems ističe da domaći uzgoj donosi neusporedivu razliku u okusu.

"Možda je jeftina za kupiti, ali upravo zato je uzgajate", kaže i dodaje da će domaća mrkva biti puno intenzivnijeg okusa od one iz trgovine.

Za uspješnu sjetvu važno je dobro pripremiti tlo – usitniti ga i poravnati, a zatim napraviti plitke redove razmaknute oko 20 centimetara. Sjeme se sije rijetko i ravnomjerno, a kasnije se biljke po potrebi prorjeđuju. Važno je znati da mrkva ne podnosi presađivanje pa je bolje odmah joj osigurati dovoljno prostora.

Ključ uspjeha je vlaga. Tlo treba biti stalno umjereno vlažno, osobito u prvim tjednima dok sjeme klija. "Mrkva treba više vlage nego što mnogi misle", upozorava i savjetuje i dodatno zalijevanje prije i nakon same sjetve u sušnim uvjetima. Također treba pripaziti na puževe, koji rado napadaju mlade biljke.

Tikvice (Cucurbita pepo)

Tikvice su poznate po iznimno brzom rastu i visokoj rodnosti, stoga je svega nekoliko biljaka često dovoljno za potrebe kućanstva. S obzirom na njihovu osjetljivost na mraz, u kontinentalnim područjima sjetva na otvorenom preporučuje se tek krajem travnja.

"Riječ je o biljci koja neprestano daje plodove. Od sjemena do razvijene, snažne biljke naraste gotovo preko noći", kaže Vanheems.

Siju se nekoliko tjedana prije posljednjih proljetnih mrazeva, a prvi plodovi stižu vrlo brzo. Najbolje ih je brati dok su mladi, kada su najukusniji i najsočniji. Upravo zato tikvice pružaju brzo zadovoljstvo i idealne su za sve koji žele vidljive rezultate u kratkom roku. Iako se tradicionalno preporučuje sijanje sjemena u uspravnom položaju kako bi se spriječilo truljenje, u praksi to rijetko predstavlja problem zbog brzog rasta biljke.

Krastavci (Cucumis sativus)

Krastavci traže nešto više pažnje, ponajprije zbog potrebe za toplinom. Najbolje uspijevaju u zaštićenim uvjetima poput staklenika, ali mogu se uzgajati i na otvorenom ako imaju dovoljno sunca i zaklona.

Brzo niču i razvijaju se, no važno im je na vrijeme osigurati više prostora za rast. Osim što su ukusni i osvježavajući, krastavci su i vrlo praktični u kuhinji, a ujedno su skuplji u trgovinama, što dodatno opravdava njihov uzgoj u vlastitom vrtu.

"Redovito zalijevanje i prihrana su ključni", naglašava stručnjak. Ako tlo nije ravnomjerno vlažno, plodovi mogu postati gorki, što je čest problem kod neujednačene njege.

Blitva (Beta vulgaris subsp. cicla)

Blitva je jedna od najpouzdanijih vrtnih kultura – otporna, dugotrajna i izdašna. Dobro podnosi različite vremenske uvjete, od hladnijih do vrlo toplih razdoblja, što je čini sigurnim izborom za svaki vrt.

"Izuzetno je zahvalna i stalno daje urod", ističe Vanheems.

Ipak, važno je ne žuriti sa sjetvom jer prerano sijanje povećava rizik od preranog cvjetanja. Kada se biljke razviju, sade se na razmak od oko 35 centimetara i zahtijevaju tek osnovnu njegu – redovito zalijevanje i uklanjanje korova.

Prednost blitve je i u načinu berbe: beru se vanjski listovi, dok biljka nastavlja rasti i davati nove, što omogućuje dugotrajnu berbu iz jedne sjetve.

Celer (Apium graveolens)

Za razliku od ostalih navedenih kultura, celer je nešto zahtjevniji za uzgoj. Njegovo vrlo sitno sjeme traži pažljivu pripremu tla i posebnu tehniku sjetve.

Sije se na površinu zemlje jer mu je za klijanje potrebna svjetlost, a zatim se lagano pritisne i pažljivo zalije. Proces klijanja je spor i zahtijeva strpljenje.

"Trebat će vam malo strpljenja i vjere jer celer ne niče brzo", napominje.

Tijekom rasta izuzetno je važno održavati stalnu vlagu i osigurati hranjivo tlo. Ako se biljka osuši, stabljike mogu postati žilave i neugodnog okusa. No uz pravilnu njegu, celer iz vlastitog vrta može biti znatno kvalitetniji i aromatičniji od kupovnog.