STRAVIČNO UBOJSTVO SVE JE POTRESLO Matijević poziva na prosvjed: "Ubijen od strane klošara jer mu vjerojatno nije dao euro"

Sve je zgrozilo stravično ubojstvo koje se dogodilo u Splitu. Brojni poznati i manje poznati Splićani pozivaju građane na prosvjed koji će se održati u srijedu, 28. veljače u 16 sati ispred splitskog suda u Gundulićevoj ulici.

"Vratio se i počinio ubojstvo"

Građane je na prosvjed pozvao je i Davor Matijević, predsjednik SDP-a Split i gradski vijećnik.

"Dugo me nije potreslo nešto kao ubojstvo mladića od prije 2 dana. Šokiralo me najviše jer ovdje nije bilo riječ o obračunu u krim miljeu, nisu se potukla 2 vandala pa je jedan izvukao deblji kraj nego je prekinut život mladića koji je imao nesreću da je tu večer išao u pekaru. Jedan pristojno odgojeni momak koji je živio uzornim životom je ubijen od strane klošara jer mu vjerojatno nije dao euro ili 2. Ne da ubojstvo nije počinjeno u afektu nego je ubojica išao doma po nož, vratio se i počinio ubojstvo", objavio je Matijević te je nadodao:

"Dođite svi na prosvjed"

"I kao što to kod nas uvijek biva ubojica je imao debeli dosje. Umjesto da je u zatvoru razmišljao o svom životu i da ga je sustav pokušao resocijalizirat on je bio na slobodi, maltretirao ljude i u konačnici ubio nečije dijete.

Teško je uprit prst u nekog pojedinačnog, ali činjenica je da je cijelu sustav ovdje zakazao. Još gora činjenica je da smo mi na to navikli i da to prihvaćamo kao nešto normalno. Ne, Luka nije trebao biti ubijen, ubojica nije trebao biti na slobodi i ne, ovo ne smijemo prihvatiti", istaknuo je te je zaključio:

"Dođite svi na prosvjed u srijedu jer danas je to, nažalost, Luka, a sutra možemo bit i ti ili ja", zaključio je predsjednik SDP-a Split Davor Matijević.